Tether kurucusundan kripto para piyasalarına yeni soluk

Tether kurucusundan kripto para piyasalarına yeni soluk
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Tether kurucu ortağı ve eski CEO'su Reeve Collins, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Collins'in yeni projesi Pi Protocol, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarından elde edilen getirileri kullanıcılarıyla paylaşacak. 2025'in ikinci yarısında Ethereum ve Solana Blockchain ağlarında piyasaya sürülecek olan protokol, stablecoin pazarında yeni bir rekabet dalgası başlatmaya hazırlanıyor.

Stablecoin sektörünün öncü isimlerinden Reeve Collins, yeni projesi Pi Protocol ile piyasaya dönüş yapıyor. Tether (USDT) gibi sadece ABD dolarının değerini takip eden stablecoinlerin aksine, Pi Protocol kullanıcılarına ek getiri sağlayacak. Bu yaklaşımıyla Ethena ve M^0 gibi yeni nesil protokollerin izinden giden proje, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarından elde edilen gelirleri kullanıcılarıyla paylaşmayı hedefliyor.

Ethereum ve Solana Ağlarına Yeni Oyuncu

Piyasa değeri 141 milyar dolara ulaşan ve en aktif işlem gören kripto para birimi olan Tether'ın kurucularından Reeve Collins, stablecoin pazarında yeni bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Collins'in Pi Protocol'ü 2025'in ikinci yarısında Ethereum ve Solana ağlarında piyasaya sunulacak. Protokolün en dikkat çekici özelliği, ABD Hazine Bonoları gibi gerçek dünya varlıklarından elde edilen gelirleri kullanıcılarına aktaracak olması.

Collins, 2013-2015 yılları arasında Tether'ın CEO'su olarak görev yaptı. Bu dönemde kripto borsası Bitfinex ile yakın ilişkilerin kurulmasına öncülük etti. Ayrıca 2017'de 22 milyon dolar yatırım alan BLOCKv platformunu kurarak NFT sektörüne önemli katkılarda bulundu.

Getiri sağlayan sentetik dolar piyasasında halihazırda Ethena'nın sUSDe stablecoini yaklaşık 4,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle liderliği elinde bulunduruyor. MakerDAO'nun sDAI'si ve BlackRock'ın BUIDL fonu da bu alanda öne çıkan diğer projeler arasında yer alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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