Tether Gold dolaşımı 250.000 tokenla rekor seviyede

Tether Gold dolaşımı 250.000 tokenla rekor seviyede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether, 2025 ikinci çeyrek verilerine göre 250.000 Tether Gold tokenının dolaşımda bulunduğunu açıkladı. Her token bir troy ons fiziksel altınla destekleniyor ve toplam rezerv 7,66 tonu aşıyor. Şirket, altın destekli dijital varlıkların makroekonomik belirsizliklerde portföy korunması için kritik önem kazandığını belirtiyor.

Makroekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde, Tether'ın altın destekli stablecoin projesi önemli büyüme gösteriyor. 2020 başında piyasaya sürülen XAUT, London Good Delivery standartlarındaki altın çubuklarıyla 1:1 oranında destekleniyor. 830 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle, yatırımcılar fiziksel altına dijital alternatif arıyor.

XAUT Fiziksel Altın Rezervi 7,66 Tonu Aştı

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada XAUT tokenının güçlü performansını vurguladı. Ardoino, "Altın destekli dijital varlıklar artık temel portföy koruma araçları olarak görülüyor." dedi.

Şirket yetkilileri, değişen makroekonomik koşullar, fiat para volatilitesi ve artan borç yükünün yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdiğini belirtti. Tether Gold'un tanıdık bir varlığı geleceğe dönük formatta sunduğunu açıkladılar.

Ocak 2020'de başlatılan Tether Gold, bir troy ons fiziksel altını temsil etmek üzere tasarlandı. Platform, özellikle London Good Delivery altın külçelerini baz alıyor ve sahiplerine İsviçre kasalarında saklanan fiziksel altın karşılığında kullanım imkânı sunuyor.

XAUT token, Kraken, KuCoin ve Bitfinex gibi büyük kripto para borsalarında işlem görmekte. Yatırımcılar bu sayede altına alternatif bir yatırım yöntemi elde ediyor.

Tether'ın amiral gemisi USDT, 162 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle dünyanın en büyük stablecoin konumunu koruyor. Paolo Ardoino, Başkan Donald Trump'ın GENIUS Yasasını imzalamasının ardından şirketin ABD pazarlarına girme hedefini açıkladı.

Ardoino ayrıca önde gelen denetim kuruluşlarından Deloitte, EY, PwC veya KPMG'den tam inceleme almanın "en öncelikli konu" olduğunu belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

Bu iki güne dikkat: Resmen kavrulacağız
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı

Transfer bitti ama imzayı atmıyor! İşte nedeni
title