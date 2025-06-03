Tether 4 milyar dolarlık Bitcoin transferini tamamladı

Tether 4 milyar dolarlık Bitcoin transferini tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether ve Bitfinex, Strike CEO'su Jack Mallers'ın yönettiği Twenty One Capital'e toplam 37.229 Bitcoin transfer etti. Bu 3,9 milyar dolarlık dev işlemle Twenty One Capital, Strategy ve MARA'nın ardından dünyanın üçüncü en büyük kurumsal BTC sahibi konumuna yükseldi. Transfer, SoftBank'ın yatırımının ön finansmanını da içeriyor.

Kripto para dünyasında büyük çaplı kurumsal Bitcoin hareketleri devam ediyor. Strike CEO'su Jack Mallers tarafından yönetilen Twenty One Capital, Tether ve Bitfinex'ten gelen stratejik transferlerle Bitcoin rezervlerini güçlendirdi. Bu hareket, Bitcoin temelli finansal altyapı geliştiren şirketin SPAC birleşmesi öncesinde aldığı güçlü kurumsal desteği gösteriyor.

Twenty One Capital Kurumsal Bitcoin Liginde Üçüncü Sıraya Yerleşti

Tether CEO'su Paolo Ardoino, 3 Haziran tarihli X gönderisinde toplam 11.417 BTC'lik (1,2 milyar dolar) iki transfer gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu transferlerin büyük bölümü olan 10.500 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyar dolar) SoftBank'ın Twenty One'daki yatırım seçeneği ile bağlantılı bir adrese gönderildi.

Ardoino ayrıca 917 Bitcoin'lik ayrı bir transferin girişimde öz sermaye haklarına sahip dönüştürülebilir yatırımcılarla ilişkili bir hesaba yapıldığını açıkladı.

En büyük transfer bir gün önce gerçekleşti ve Ardoino o zamanki değeri yaklaşık 2,7 milyar dolar olan toplam 25.812 Bitcoin'lik üç işlem bildirdi. Bu transferler Bitfinex'in Twenty One'a yaptığı yatırımın bir parçası olarak 7.000 Bitcoin'i, Tether'den 14.000 Bitcoin'i ve ilk öz sermaye artırımı için ön finansmanı temsil eden 4.812,22 Bitcoin'i içeriyordu.

Twenty One Capital, Bitcoin temelli sermaye piyasaları altyapısı geliştirmeyi amaçlıyor ve borç verme, saklama ve varlık ihracı gibi ürünlerin doğrudan Bitcoin sistemleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Şirket, Cantor Fitzgerald'ın Cantor Equity Partners'ı ile Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) birleşmesi yoluyla halka açılmayı planlıyor ve bu da şirketi 3,6 milyar dolar değerinde değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Aralarında belediye başkanı ve eski CHP'li vekil de var! Yolsuzluk soruşturmasında 6 isme tutuklama talebi

Belediye başkanı ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
TBMM'de başkanlık seçimi! İlk turdan sonuç çıkmadı

TBMM'de seçim günü! İlk turdan sonuç çıkmadı
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
title