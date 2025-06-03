Tether 4 milyar dolarlık Bitcoin transferini tamamladı

Kripto para dünyasında büyük çaplı kurumsal Bitcoin hareketleri devam ediyor. Strike CEO'su Jack Mallers tarafından yönetilen Twenty One Capital, Tether ve Bitfinex'ten gelen stratejik transferlerle Bitcoin rezervlerini güçlendirdi. Bu hareket, Bitcoin temelli finansal altyapı geliştiren şirketin SPAC birleşmesi öncesinde aldığı güçlü kurumsal desteği gösteriyor.

Twenty One Capital Kurumsal Bitcoin Liginde Üçüncü Sıraya Yerleşti

Tether CEO'su Paolo Ardoino, 3 Haziran tarihli X gönderisinde toplam 11.417 BTC'lik (1,2 milyar dolar) iki transfer gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu transferlerin büyük bölümü olan 10.500 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyar dolar) SoftBank'ın Twenty One'daki yatırım seçeneği ile bağlantılı bir adrese gönderildi.

Ardoino ayrıca 917 Bitcoin'lik ayrı bir transferin girişimde öz sermaye haklarına sahip dönüştürülebilir yatırımcılarla ilişkili bir hesaba yapıldığını açıkladı.

En büyük transfer bir gün önce gerçekleşti ve Ardoino o zamanki değeri yaklaşık 2,7 milyar dolar olan toplam 25.812 Bitcoin'lik üç işlem bildirdi. Bu transferler Bitfinex'in Twenty One'a yaptığı yatırımın bir parçası olarak 7.000 Bitcoin'i, Tether'den 14.000 Bitcoin'i ve ilk öz sermaye artırımı için ön finansmanı temsil eden 4.812,22 Bitcoin'i içeriyordu.

Twenty One Capital, Bitcoin temelli sermaye piyasaları altyapısı geliştirmeyi amaçlıyor ve borç verme, saklama ve varlık ihracı gibi ürünlerin doğrudan Bitcoin sistemleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Şirket, Cantor Fitzgerald'ın Cantor Equity Partners'ı ile Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) birleşmesi yoluyla halka açılmayı planlıyor ve bu da şirketi 3,6 milyar dolar değerinde değerlendiriyor.