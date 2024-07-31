Terra Blockchain faaliyetleri geçici olarak durduruldu, ASTRO değeri düştü

Terra Blockchain ağı, ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle işlemlerini askıya almak zorunda kaldı. Bu kriz, Astroport platformundan milyonlarca dolarlık kripto varlığın çalınmasıyla sonuçlandı ve ASTRO tokenının değerinde dramatik bir düşüşe yol açtı. Yaşanan bu olaylar, Terra ekosisteminin geçmişten gelen sorunlarıyla birleşerek, kripto para dünyasında yeni bir güven sarsıntısına neden oldu.

Terra ve ASTRO Token Güvenlik Kriziyle Sarsıldı

Terra Blockchain ağında yaşanan beklenmedik bir teknik arıza, kripto para dünyasında yeni bir sarsıntıya yol açtı. Ağın 11,430,400. bloğunda meydana gelen durma, kullanıcı işlemlerinin askıya alınmasına neden oldu. Terra yönetimi, olası bir güvenlik açığını gidermek amacıyla acil eylem planı devreye soktu.

Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, Cyvers Alerts tarafından yapılan açıklamada, Astroport platformundan önemli miktarda kripto para varlığının çalındığı bildirildi. Saldırganların eline geçen varlıklar arasında 60 milyon ASTRO token, 3,5 milyon Circle USD, 500 bin Tether ve 2,7 Bitcoin bulunuyor.

Güvenlik ihlalinin piyasaya yansıması sert oldu. ASTRO token, yaşanan olayın ardından değerinin yüzde 60'ından fazlasını kaybetti. 31 Temmuz 03:00 (TSİ) verilerine göre tokenın fiyatı 0,045 dolardan 0,01313 dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte, çalınan varlıkların toplam değeri 2,7 milyon dolardan 1,08 milyon dolara indi.

Öte yandan, Terra ekosisteminin geçmişten gelen sorunları da çözüme kavuşmaya başladı. Terraform Labs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 4,47 milyar dolarlık bir uzlaşma sağladı. Bu anlaşma, 3,6 milyar dolarlık haksız kazanç iadesi, 420 milyon dolarlık sivil ceza ve 467 milyon dolarlık faiz ödemelerini kapsıyor. Eski CEO Do Kwon ise, Terra ekosisteminin çöküşündeki rolü nedeniyle yaklaşık 204 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi.

Yaşanan bu olayların ardından Terraform Labs, kullanıcılarına yönelik bazı adımlar attı. 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, Shuttle Bridge'in yeniden aktifleştirileceği ve kullanıcıların kilitli varlıklarını Terra Classic Blockchain ağı üzerinde kullanabilecekleri duyuruldu. Ayrıca, iflas mahkemesinin kararıyla 150 milyon LUNA tokenının geri alınıp yakılmasına izin verildi.