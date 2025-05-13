Tayland'a altın adımı: Tether Gold yerel kripto borsası Maxbit'e geldi

Dünyanın en büyük stablecoini USDt'nin ihraççısı olan Tether, altın destekli tokenı Tether Gold'u (XAUT) Tayland'da piyasaya sürdü. Tether Gold, Taylandlı enerji devi PTG Energy tarafından desteklenen yerel kripto para borsası Maxbit'te listelendi. Maxbit, bu listeleme ile Tayland'da fiziksel altına dayalı tokenize edilmiş bir altın çifti sunan ilk platform olduğunu duyurdu.

Tether Ürünlerini Genişletmeye Devam Ediyor

Tether tarafından 13 Mayıs'ta yapılan duyuruya göre şirketin altın destekli dijital varlığı Tether Gold (XAUT), Tayland merkezli kripto para borsası Maxbit'te işlem görmeye başladı. Maxbit tarafından yapılan bir sosyal medya açıklamasına göre, platform Tayland'da "fiziksel altınla desteklenen tokenize edilmiş bir altın çifti" sunan ilk borsa oldu.

Ocak 2020'de piyasaya sürülen Tether Gold, her bir XAUT tokenının bir troy ons altın sahipliğini temsil ettiği, 802 milyon dolar piyasa değerine sahip altın destekli bir dijital varlık olarak karşımıza çıkıyor.

Tether Gold'un Tayland kripto para piyasasına girişi, ülkede stablecoinlerle ilgili dikkat çeken diğer düzenleyici gelişmelerin ardından geldi. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu yılın Mart ayında Tether'in USDt'si ve Circle'ın USDC'si gibi ABD doları destekli stabil kripto paraların kripto para alım satım işlemleri için onaylandığını duyurmuştu. Bu onay, stablecoinlerin Tayland genelindeki düzenlenmiş borsalarda listelenmesine olanak tanıdı.

Ekim 2023'te faaliyete geçen Maxbit, Tayland merkezli lisanslı bir dijital varlık borsası olup, Tayland SEC denetimi altında faaliyet gösteeriyor. Resmi SEC kayıtlarına göre, Taylandlı enerji şirketi PTG Energy, Maxbit'in yüzde 35 hissesiyle en büyük ortağı konumunda. Maxbit'in diğer destekçileri arasında, dijital varlık işinde sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 28,7 hisseye sahip olan iki yerel özel şirket, Spearhead Labs ve Unit Company bulunuyor.