Strive'dan Bitcoin planına yeni finansman

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Strive, SATS adlı yeni imtiyazlı hisselerinin büyütülen halka arzını tamamladı. Hisse başına 90 dolardan 7 milyon adet satış yapıldı. Böylece komisyonlar ve diğer giderler düşülmeden önce elde edilen tutar 630 milyon dolara ulaştı.

Şirketin fon kullanım planında Bitcoin ve Bitcoin bağlantılı ürünlerin alınmasının yanı sıra işletme sermayesi, gelir sağlayan varlıklar ve sermaye harcamaları bulunuyor. Hisse geri alımları ile mevcut faaliyetleri tamamlayan şirket, varlık veya teknoloji satın almaları da seçenekler arasında yer alıyor.

BİTCOİN'E AYRILACAK TUTAR NETLEŞMEDİ

Yeni finansmanın tamamının Bitcoin alımına yönlendirileceği açıklanmış değil. Bu nedenle halka arzın kapanması, aynı büyüklükte bir Bitcoin alımının gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Strive'ın daha önce duyurduğu son alım, 12-16 Ekim döneminde alınan 4 bin 45 Bitcoin'i kapsıyordu. Şirket bu işlemlerin ardından toplam varlığını 36 bin 818 Bitcoin olarak bildirmişti. Yeni hisse satışından elde edilen kaynağın kullanımı, söz konusu alımdan ayrı değerlendiriliyor.

Strive Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Matt Cole, SATS'ın şirketin Bitcoin'in uzun vadeli büyümesinden yararlanma stratejisine ek bir finansman aracı sunduğunu belirtti. Şirketin daha önce çıkardığı SATA hisseleri değişken temettü oranına sahipken SATS sabit oranlı olarak yapılandırıldı.

TEMETTÜ TAKVİMİ 9 KASIM'DA BAŞLIYOR

SATS hisselerinde temettü, hisse başına esas alınan 100 dolar üzerinden yıllık yüzde 15 oranında birikiyor. Tam ödeme yapılması halinde bu oran, hisse başına yılda 15 dolara karşılık geliyor. Halka arzdaki 90 dolarlık satış fiyatı ile temettü hesabında kullanılan 100 dolarlık tutar birbirinden farklılaşıyor.

Düzenli temettü ödeme tarihleri 9 Kasım'dan itibaren her iş günü olarak belirlendi. Ödemeler, yönetim kurulunun veya yetkili komitenin kararına ve hukuken kullanılabilir fon bulunmasına bağlı olacak. Yıllık yüzde 15 oranı, her gün aynı oranda getiri sağlanacağı anlamına gelmiyor.

İlk ödeme tam olarak onaylanırsa, halka arzın kapandığı 20 Ekim'den itibaren biriken ve henüz ödenmemiş temettüleri de kapsayacak.