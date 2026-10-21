Stablecoinler kesintisiz transferle öne çıkıyor

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Hazırlanan rapora göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş stablecoin transfer hacmi 891 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2023 başındaki düzeyin dört katını aştı.

Stablecoinler, değeri çoğunlukla dolar gibi bir para birimine bağlı tutulmaya çalışılan kripto varlıklardan oluşuyor. Blockchain ağlarında günün her saatinde aktarılabilmeleri, farklı ülkelerdeki kullanıcıların banka mesai saatlerini beklemeden transfer yapmasına olanak tanıyor.

HACMİN YÜZDE 73'Ü ABD BANKACILIK SAATLERİ DIŞINDA

Raporda 31 Temmuz'da sona eren 12 aylık dönem için yapılan ayrı hesaplamada, filtrelenmiş stablecoin transfer hacminin yüzde 73'ünün ABD bankacılık saatleri dışında gerçekleştiği görüldü. Gece, hafta sonu ve tatil günlerindeki işlemler bu kapsama dahil edildi.

Araştırma, kesintisiz transfer olanağının işletmelerin nakit yönetimini de etkileyebileceğini belirtiyor. Ödemelerin daha hızlı sonuçlanması, transferleri karşılamak için önceden hesaplarda bekletilen para ihtiyacını azaltabiliyor. Böylece işletmelerin faaliyetleri veya yatırımları için kullanabileceği kaynak artabiliyor.

BANKALAR VE ŞİRKETLER KULLANIMI DENİYOR

ABD'nin en büyük 10 bankasından yedisi, ödemelerin sonuçlandırılmasında stablecoinleri veya dijital token biçimindeki banka mevduatlarını test etti. Sınır ötesi iş yapan orta ölçekli şirketlerde stablecoin kullanan ya da pilot uygulama yürütenlerin payı ise 2024'teki yüzde 10'dan yüzde 30'a çıktı.

İşletmeler arası ödeme hacminde yıllık yüzde 36 artış kaydedildi. Raporda stablecoin tutan 293 milyon farklı Blockchain adresi de tespit edildi. Bir kişinin birden fazla adres kullanabilmesi nedeniyle bu rakam, aynı sayıda kullanıcı bulunduğu anlamına gelmiyor.

Mevcut büyüme hızının korunması halinde, düzeltilmiş üç aylık transfer hacminin 2027 sonunda 1,5 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırma, daha yaygın kullanımın bankaların kredi verme kapasitesini azaltabileceğine de dikkat çekiyor. Bu etki, daha hızlı ve düşük maliyetli ödemelerden sağlanabilecek ekonomik kazanımların bir bölümünü sınırlayabilir.