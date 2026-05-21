Haberler

SpaceX halka arz başvurusunda tuttuğunu Bitcoin miktarını açıkladı

SpaceX halka arz başvurusunda tuttuğunu Bitcoin miktarını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz hazırlıkları kapsamında SEC'e sunduğu başvuruda 18.712 Bitcoin tuttuğunu bildirdi. Varlıklar Bitcoin'in güncel fiyatıyla 1,45 milyar doların üzerinde değer taşıyor.

Belgede 31 Aralık itibarıyla tutulan bu varlıkların 661 milyon dolarlık maliyet bedeliyle edinildiği belirtildi. Bu rakam Bitcoin başına yaklaşık 35.000 dolarlık ortalama alım fiyatına denk geliyor.

SpaceX Bitcoin biriktirmeye 2021'de Tesla'nın bilinen 1,5 milyar dolarlık alımıyla aynı dönemde başlamıştı. Ancak şirket yıllar içinde pozisyonunu azaltmıştı. Zincir üstü verilere göre stok geçen yıl 6.095 BTC'ye kadar düşmüştü. Zincir üstü verilerde ise SpaceX'in yaklaşık 8.280 BTC tuttuğu görünüyordu.

BAŞVURU İLE ZİNCİR ÜSTÜ VERİ ARASINDA FARK VAR

Başvurudaki 18.712 BTC ile zincir üstü platformların gösterdiği yaklaşık 8.280 BTC arasındaki fark dikkat çekiyor. Aradaki farkın şirketin soğuk cüzdanlar veya saklama hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla tutulan ve zincir üstü analizlerde tespit edilemeyen varlıklardan kaynaklanması muhtemel görünüyor.

18.000 BTC'nin üzerindeki stok SpaceX'i halka açık şirketler arasında yedinci en büyük Bitcoin sahibi yapıyor. Tesla da 2022'de Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü satmıştı. Halka açık şirketlerin kullandığı gerçeğe uygun değer muhasebesi sistemi nedeniyle Bitcoin tutmak fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan kazanç oynaklığına yol açabiliyor.

SPACEX 28,5 TRİLYON DOLARLIK PAZAR FIRSATI GÖRÜYOR

SpaceX başvurusunda "insanlık tarihindeki en büyük eyleme geçirilebilir toplam hedeflenebilir pazarı" belirlediğini söyledi. Şirket ölçülebilir pazar fırsatını 28,5 trilyon dolar olarak tahmin ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Erbakan'a açıkça sorduk: Erdoğan'ı desteklediği için pişman mı?

Erbakan'a açıkça sorduk: Erdoğan'ı desteklediği için pişman mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor