SEC zincir üstü hisse senedi muafiyetini geri çekti

Kuruma yakın kaynaklara göre SEC personeli inovasyon muafiyetinin metnini yayımlamak üzereydi ve taslak hazırlanıp gözden geçirilmişti. Son birkaç günde kurum personeli borsa yetkilileri ve piyasa katılımcılarıyla görüşmeler yaptı ve bu görüşmelerden gelen geri bildirimleri değerlendiriyor.

Tartışma noktası, ilgili halka açık şirketlerin desteği veya onayı olmaksızın ihraç edilen sözde üçüncü taraf tokenleri olarak öne çıktı. Eski düzenleyiciler tokenleştirilmiş varlıkların temettü ve oy hakkı gibi düzenlenmiş menkul kıymetlerle aynı hakları taşımasının nasıl güvenceye alınacağı konusunda kaygılarını dile getirdi. Tokenler blok zinciri ağları üzerinde el değiştirebildiği için bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceği belirsiz.

Securitize, Ondo ve Superstate gibi kripto yerlisi şirketler, resmi pay sahibi kayıtlarını tutan SEC kayıtlı transfer acentesi işleviyle entegre tokenleştirme altyapıları geliştirdi.

ATKİNS TAKVİMİ AŞTI, ONAYLAR PARÇA PARÇA İLERLİYOR

SEC Başkanı Paul Atkins, kurumun zincir üstü hisse senetleri için düzenleyici kum havuzu işlevi görebilecek inovasyon muafiyetini yakında duyuracağını söyledi. Atkins daha önce muafiyetin geçen yıl sonuna kadar yürürlüğe konulması için tarih belirlemişti. İlk taslak önerisinde değişiklik yapılmasına yönelik karar henüz alınmadı.

SEC, tokenleştirilmiş menkul kıymetler konusunda bazı kuruluşlara onay verdi. Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), önceden onaylanmış blok zincirleri üzerinde belirli yüksek likiditeli varlıkları tokenleştirmek için üç yıllık yetkilendirme aldı. New York Borsası ise 7/24 işlem imkânı sağlayabilecek tokenleştirilmiş hisse senedi platformu geliştiriyor.

PEIRCE: 'SENTETİK VARLIKLAR MUAFİYET KAPSAMI DIŞINDA'

SEC Komiseri Hester Peirce, tokenleştirilmiş varlıkların hâlâ menkul kıymet niteliği taşıdığını ve mevcut menkul kıymet yasalarına uyması gerektiğini vurguladı. Peirce X paylaşımında muafiyetin daha sınırlı tutulmasını beklediğini ve sentetik menkul kıymetleri kapsamamasını öngördüğünü açıkladı.

Komiser paylaşımında, "Muafiyetin kapsamının sınırlı olmasını ve yatırımcının bugün ikincil piyasada satın alabileceği aynı dayanak hisse senedi menkul kıymetinin dijital temsillerinin ticaretini kolaylaştırmasını her zaman bekledim. Sentetikleri değil." sözlerini kullandı.

Superstate kurucusu Robert Leshner, açıklamasında "Komiser Peirce bugün yine inovasyon muafiyetinin ihraççı liderliğindeki tokenler ve SEC kayıtlı şirketlerden gelen tokenleştirilmiş haklara odaklandığını netleştirdi. Bu yaklaşımlar normal menkul kıymetlerle aynı hak ve yükümlülükleri taşıyabilecek en uygun seçenekler. İzinsiz sentetikler gibi diğer yaklaşımlar yoğun denetime tabi tutuldu." değerlendirmesini yaptı.