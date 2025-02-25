Sam Bankman-Fried'in paylaşımı kripto piyasasını sarstı

Sam Bankman-Fried'in paylaşımı kripto piyasasını sarstı
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FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in iki yıl aradan sonra X platformunda yaptığı paylaşım, FTT tokenının değerinde geçici bir yüzde 30'luk artışa yol açtı. Brooklyn'de tutuklu bulunan SBF'nin ailesi, Donald Trump yönetimiyle olası bir af anlaşması için görüşmeler yürütüyor.

Kripto para dünyasının tartışmalı ismi Sam Bankman-Fried, yaklaşık iki yıllık sessizliğin ardından X platformunda yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. FTX kurucusunun beklenmedik bu çıkışı, platformun tokenı FTT'nin değerinde kısa süreli ancak dikkat çekici bir yüzde 30'luk yükselişe neden oldu. Bankman-Fried'in mesajı, 25 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı dönemde ailesi tarafından başkanlık affı arayışları sürerken geldi.

Bankman-Fried İki Yıl Sonra Yaptığı Paylaşımla Kripto Piyasasını Hareketlendirdi

Kripto para borsası FTX'in tartışmalı kurucusu Sam Bankman-Fried, yaklaşık iki yıllık sessizliğin ardından sosyal medyaya geri döndü. 25 Şubat tarihinde X platformunda yaptığı paylaşımda, uzun süredir e-postalarını kontrol etmediğini espri yoluyla aktaran Bankman-Fried, şirketlerdeki işten çıkarma süreçlerini ele aldı ve bu durumların genellikle yönetim kademesindeki hatalardan kaynaklandığını vurguladı.

Bankman-Fried'in beklenmedik bu çıkışı, FTX platformunun kendi tokenı olan FTT üzerinde ani bir etkiye yol açtı. CoinGecko'dan alınan verilere göre tokenın değeri, paylaşımın ardından birkaç dakika içerisinde 1,63 dolardan 2,03 dolara fırlayarak yüzde 30'luk bir artış kaydetti. Ancak bu yükseliş kısa ömürlü oldu ve yaklaşık yarım saat sonra FTT, 1,72 dolara geriledi. Tokenın mevcut değeri, FTX'in çöküşünden önceki zirvesi olan 85,02 dolarla karşılaştırıldığında yüzde 97'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Bu paylaşım, Bankman-Fried'in Ocak 2023'te hazırladığı kongre ifade taslağından bu yana kamuoyuna yönelik ilk açıklaması olma özelliğini taşıyor. FTX'in iflas süreci devam ederken ve alacaklılar ödemelerini beklerken, Bankman-Fried'in hukuki mücadelesi de sürüyor.

Bankman-Fried'in sosyal medyaya dönüşü, Stanford Hukuk Fakültesi'nde profesör olan ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried'in, oğulları için başkanlık affı talebinde bulundukları yönündeki söylentilerin dolaştığı bir döneme denk geldi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre, Bankman-Fried'in ailesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresiyle görüşerek muhtemel bir af anlaşması için danışmanlık aldı. Çeşitli dolandırıcılık ve komplo suçlarından Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, cezasına itiraz edilirken şu anda Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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