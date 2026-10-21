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Ripple'dan ABD'nin kripto kurallarına destek

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Ripple'dan ABD'nin kripto kurallarına destek
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Ripple, ABD'de kripto varlıklar için hazırlanan düzenleme önerisini destekledi. Şirket, tokenların hukuki durumunun daha açık belirlenmesini ve borsalardaki işlemlerde belirsizliğin azaltılmasını istiyor. Öneri henüz yürürlüğe girmiş değil.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan görüş mektubunda, kripto varlıklarla bağlantılı yatırım sözleşmelerine yönelik yeni kurallar değerlendirildi. Ripple, bazı token satışlarına kayıt muafiyeti getirecek önerinin kabul edilmesini isterken şirketlerin yükümlülüklerinin ne zaman sona ereceğinin de açıkça tanımlanması gerektiğini belirtti.

Ripple Hukuk Direktörü Stuart Alderoty, şirketin SEC ile geçmişte yürüttüğü hukuk mücadelesinin 150 milyon dolardan fazla maliyete yol açtığını söyledi. Alderoty, sektörün her şirket ve token için ayrı davalarla şekillenen bir yaklaşım yerine kapsamlı kurallara ihtiyaç duyduğunu savundu.

TOKEN İLE YATIRIM SÖZLEŞMESİ AYRILMALI

Şirketin temel talebi, bir kripto varlığın kendisiyle o varlığın satışında verilen yatırım taahhütlerinin ayrı değerlendirilmesi oldu. Ripple'a göre bir satışın yatırım sözleşmesi sayılması, ilgili tokenın her koşulda menkul kıymet olduğu anlamına gelmiyor.

Öneri, ihraççının yatırımcılara vaat ettiği temel yönetim faaliyetlerini tamamlaması veya kalıcı olarak bırakması halinde yatırım sözleşmesiyle bağlantının sona ermesine yönelik bir yol sunuyor. Ripple, değerlendirmede şirketin hangi sözleri verdiğine ve bu taahhütlerin sürüp sürmediğine bakılmasını istiyor.

Şirket, ağın ne kadar merkeziyetsiz olduğuna ilişkin ayrı bir ölçütün hukuki koşula dönüştürülmesine karşı çıkıyor. Tokenların şirket destekli olanlar ve bağımsız ağlarla bağlantılı olanlar şeklinde ayrılmasının yeni belirsizlikler yaratabileceğini savunuyor.

BORSALAR İÇİN DAHA AÇIK KORUMA İSTENİYOR

Ripple'ın değişiklik talepleri, tokenların sonraki alım satımlarını da kapsıyor. Şirket, ihraççının taahhütlerini tamamladığını veya kalıcı olarak bıraktığını bildiren Form TR adlı belgenin, borsalar ve aracı kurumlar için güvenilir bir dayanak olmasını istiyor. Böylece işlem platformlarının tokenın hukuki durumunu değerlendirirken hangi bildirime dayanabileceğinin açıklığa kavuşması hedefleniyor.

SEC'in önerisinde iki ayrı kayıt muafiyeti bulunuyor. Bunlardan biri, koşulları sağlayan girişimlerin dört yılda 5 milyon dolara kadar fon toplamasına imkân tanıyor. Diğer yol ise ek bilgilendirme ve mali raporlama şartlarıyla 12 ayda 75 milyon dolara kadar kaynak sağlanmasını öngörüyor.

Ripple'ın desteği, bu muafiyetlerin uygulanmaya başladığı anlamına gelmiyor. Öneriye ilişkin görüş toplama süresi 20 Ekim'de sona erdi. SEC, iletilen görüşleri değerlendirdikten sonra düzenlemeyi değiştirebilir veya nihai hale getirebilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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