Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

Ripple, USDC ihraççısı Circle için milyarlarca dolar ödemeye hazır

Ripple, USDC ihraççısı Circle için milyarlarca dolar ödemeye hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain teknoloji şirketi Ripple'ın stablecoin devi Circle'ı satın almak için 4-5 milyar dolar arasında bir teklif sunduğu ancak bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı. Circle yönetimi teklifi değerleme açısından yetersiz buldu. Halka arz hazırlığındaki Circle'ın 2022'de 9 milyar dolar değerlendiği bilinirken, Ripple'ın şirkete olan ilgisinin devam ettiği belirtiliyor.

Kripto para sektöründe önemli bir satın alma girişimi gündeme geldi. USDC stablecoin'in ihraççısı Circle, Ripple tarafından yapılan milyarlarca dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi. Circle'ın bu yıl içinde halka arz izahnamesi sunması ve daha önce 9 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olması, şirketin Ripple'dan gelen teklifi neden yetersiz bulduğunun işaretlerini veriyor.

Circle Ripple'ın Milyarlarca Dolarlık Satın Alım Teklifini Yetersiz Buldu

Ripple şirketi USDC stablecoin'inin ihraççısı Circle'ı bünyesine katmak için 4 ila 5 milyar dolar arasında bir teklif iletti. Circle yönetimi ise bu teklifi değerleme açısından yetersiz bularak reddetti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Ripple'ın Circle'ı satın almaya yönelik ilgisinin hala devam ettiği bilgisi oldu.

Circle, bu ayın başında halka arz için bir izahname teslim etti. Şirket, 2022 yılında özel amaçlı satın alma şirketi anlaşmasıyla halka açılmayı denediğinde 9 milyar dolar değerindeydi.

Circle'ın ana ürünü olan ve ABD dolarına bağlı USDC, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci stablecoini konumunda bulunuyor. Piyasanın lideri konumunda ise Tether tarafından ihraç edilen USDT stablecoini bulunmakta. Ripple ise bu yıl içerisinde kendi ABD dolarına sabitlenmiş stablecoini olan RLUSD'yi piyasaya sürdü.

Circle sözcüleri, konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi. Ripple sözcüsünün ise konu hakkında CEO Brad Garlinghouse'un geçen ay verdiği demeçteki ifadelere atıfta bulunduğu belirtiliyor. Garlinghouse, gelecekteki olası satın almalar hakkında şirketin diğer Blockchain altyapı şirketlerini satın alma konusunda ilgili olabileceğini ifade etmişti.

Stablecoin pazarı, kripto para dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle USDC gibi regülasyonlara uyumlu ve şeffaf stablecoinler, kurumsal yatırımcılar ve finansal kuruluşlar tarafından tercih ediliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title