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Ripple finans deviyle ortaklığını genişletti

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Ripple finans deviyle ortaklığını genişletti
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Blockchain çözümleri şirketi Ripple, küresel yatırım yöneticisi Brevan Howard ile anlaşmasını genişletti. Ripple Prime, şirketin fonlarına farklı varlık sınıflarında hizmet verecek. İşbirliği, geleneksel ve dijital piyasalardaki işlemleri ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

6 Ekim'de duyurulan anlaşma kapsamında Brevan Howard fonları, Ripple Prime'ın kurumsal aracılık, takas ve finansman hizmetlerinden yararlanacak. Düzenleme, yatırım işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra bu işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve finansman sağlanmasını kapsıyor.

Brevan Howard, dünya genelinde yaklaşık 35 milyar dolarlık varlık yönetiyor. Müşterileri arasında devlet varlık fonları, şirket ve kamu emeklilik fonları ile vakıflar bulunuyor. Anlaşma, Ripple'ın büyük kurumsal yatırımcılara sunduğu hizmetlerin kullanımını genişletiyor.

GELENEKSEL VE DİJİTAL İŞLEMLER AYNI PLATFORMDA

Ortaklığın odağında, farklı piyasalarda işlem yapan fonların operasyonlarını sadeleştirmek bulunuyor. Ripple Prime, birden fazla varlık sınıfını kapsayan hizmetleri tek platformda sunarak sermayenin daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Brevan Howard Grup Operasyon Direktörü Alan McGroarty, geleneksel ve dijital piyasaların giderek daha fazla iç içe geçtiğini belirtti. McGroarty, Ripple'ın altyapısının yatırım ekiplerine operasyonel kolaylık sağlamasını ve sermaye verimliliğini artırmasını beklediklerini söyledi.

Ripple Prime Başkanı Noel Kimmel ise genişleyen ilişkinin uzun vadeli bir iş birliğine dayandığını ifade etti. Kimmel, farklı varlık sınıflarında hizmet sunabilme kapasitesini anlaşmanın temel unsurlarından biri olarak gösterdi.

BREVAN HOWARD DAHA ÖNCE RIPPLE'A YATIRIM YAPMIŞTI

İki şirket arasındaki ilişki bu anlaşmayla başlamadı. Brevan Howard'a bağlı kuruluşların yönettiği fonlar, Ripple'ın 2025'teki 500 milyon dolarlık yatırım turuna katılmıştı. Açıklamadaki tutar, turun toplam büyüklüğünü ifade ediyor.

Yeni duyuru, yatırım ilişkisinin ardından Brevan Howard fonlarının Ripple Prime hizmetlerine erişimini genişletiyor. Taraflar, son anlaşmanın mali büyüklüğünü veya kapsayacağı işlem hacmini açıklamadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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