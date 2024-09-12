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NFT dünyasını sarsan olay: Milyonlarca dolarlık CryptoPunk 23 bin dolara satıldı

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Kripto dünyasında çarpıcı bir olay yaşandı. Bir yatırımcı, akıllı sözleşme mekanizmasını kullanarak 1.5 milyon dolar değerindeki nadir bir CryptoPunkı sadece 23 bin dolara satın aldı. Bu alım, NFT topluluğunda büyük yankı uyandırdı ve kripto varlıkların değerlemesi konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Kripto dünyasında yaşanan çarpıcı bir olay, NFT piyasasının kırılganlığını ortaya koydu. Bir yatırımcı, akıllı sözleşme mekanizmasını kullanarak 1.5 milyon dolar değerindeki nadir bir CryptoPunkı sadece 23 bin dolara satın almayı başardı. Bu şaşırtan alım, kripto varlıkların değerlemesi ve güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, Blockchain teknolojisinin potansiyel risklerini de ortaya koydu.

Akıllı Sözleşme Açığı NFT Dünyasını Sarstı

Blockchain teknolojisi ve NFT pazarı, son yıllarda hızlı bir gelişim kaydetti. Bu gelişim, beraberinde hem yeni fırsatlar hem de beklenmedik riskler doğurdu. Son yaşanan gelişme, bu risklerin ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Olay, Punk #2386 olarak bilinen nadir bir Ape temalı CryptoPunk'ın satışıyla ilgiliydi. Bu NFT, 2020 yılında artık faaliyette olmayan Niftex platformu aracılığıyla 10.000 parçaya bölünmüş ve 257 sahibi bulunuyordu. Platformun kapanmasına rağmen akıllı sözleşmeler Blockchain üzerinde varlığını sürdürüyordu.

Bu durumu fırsat bilen bir kişi, 28 Ağustos'ta akıllı sözleşme mekanizmasını kullanarak sadece 10 Ethereum (ETH) karşılığında bir satın alma teklifi yaptı. Bu miktar, o zamanki kur değeriyle yaklaşık 23 bin dolara denk geliyordu. Fakat NFT'nin gerçek değeri, 1.5 milyon dolar civarındaydı.

Anonim NFT koleksiyoncusu gmoneyNFT, durumu fark edip bu satışı engellemeye çalıştı. Ancak doğru şekilde karşı teklif veremediği için satın alma işlemi gerçekleşti. Böylece, milyonlarca dolar değerindeki bir NFT, nominal değerinin çok altında el değiştirmiş oldu.

Bu olay, NFT topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Bazı üyeler olayı "tüm zamanların en büyük CryptoPunk vurgunlarından biri" olarak tanımlarken, anonim geliştirici 0xQuit bunu "yüzyılın çalımı" olarak tanımladı.

Öte yandan, satışı engellemeye çalışan gmoneyNFT, yatırımcının kurallara uygun davrandığını düşünüyor. Bu durum, NFT piyasasındaki riskleri ve fırsatları bir kez daha açığa çıkardı.

Bu olay, kripto varlıkların değerlemesi ve güvenliği konusunda yeni soruları gündeme getirdi. Özellikle fraksiyonel NFT'ler ve akıllı sözleşmelerin güvenilirliği konusunda endişeler arttı. Aynı zamanda, Blockchain teknolojisinin sunduğu fırsatlar ve içerdiği riskler konusunda da yeni bir tartışma başlattı.

Yaşanan son gelişme NFT piyasasının hala olgunlaşma sürecinde olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Blockchain teknolojisi ve kripto para varlıklar, büyük fırsatlar sunmakla birlikte, beklenmedik riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, yatırımcıların ve koleksiyoncuların, bu piyasada işlem yaparken tüm riskleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum NFT NFT

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