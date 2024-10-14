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MicroStrategy liderliğinde kripto rallisi başlıyor

MicroStrategy liderliğinde kripto rallisi başlıyor
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Kripto para sektörüyle ilişkili hisse senetleri, piyasa öncesi işlemlerde güçlü bir yükseliş gösterdi. MicroStrategy yüzde 6,5'lik artışla öne çıkarken, diğer kripto şirketlerinin hisseleri de kayda değer kazançlar elde etti. Bitcoin'in 64.500 doların üzerine çıkması ve olumlu enflasyon verileri, bu ralliye destek oldu. MicroStrategy'nin net varlık değeri primi ise son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki olumlu hava, borsalarda işlem gören ilgili şirketlerin hisselerine yansıdı. Coinbase, Bitfarms, Riot Platforms, Marathon Digital ve Hut 8 gibi şirketler de önemli artışlar yaşadı. Bu yükselişte, ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentilerin altında gelmesi ve enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretler etkili oldu. Yatırımcıların risk iştahının artması, özellikle Bitcoin'e yoğun yatırım yapan şirketlere olan ilgiyi yükseltti.

Kripto Şirketleri Borsada Rekor Kırdı

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler, sektörle ilişkili hisse senetlerinde güçlü bir yükselişe yol açtı. MicroStrategy, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,5'lik artışla 224,68 dolara yükseldi. Coinbase ise yüzde 4,5 artışla 184,29 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto madencilik şirketleri de bu olumlu havadan faydalandı. Bitfarms yüzde 3,8 artışla 1,92 dolara, Riot Platforms yüzde 4,6, Marathon Digital yüzde 5 artışla 16,93 dolara ve Hut 8 yüzde 4,5 artışla 12,30 dolara çıktı. Daha geniş Nasdaq 100 vadeli işlemler endeksi ise yüzde 0,33 artış gösterdi.

Bu yükselişin arkasındaki önemli faktörlerden biri, Bitcoin'in son 24 saatte yüzde 3'ten fazla artarak 64.500 doların üzerine çıkması oldu. MicroStrategy'nin net varlık değeri primi de dikkat çekici bir şekilde arttı. Şirketin piyasa değeri, Bitcoin varlıklarının yaklaşık 2,7 katına ulaştı. Bu, 2024 başından bu yana yüzde 188'lik bir NAV primi artışını temsil ediyor.

Pozitif ekonomik göstergeler de piyasa algısını güçlendirdi. BRN analisti Valentin Fournier, bu gelişmelerin Bitcoin'in fiyat hareketi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Bitcoin'in 64.500 dolar ile 65.000 dolar arasındaki kritik bir direnç seviyesini test ettiğini belirtti. Bu bölgenin üzerine çıkılması durumunda, özellikle potansiyel bir yıl sonu rallisi için çeşitli katalizörlerin bir araya gelmesiyle hızlı bir ivmelenmenin tetiklenebileceğini söyledi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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