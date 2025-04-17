Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi

Mantra OM token çöküşü likidite risklerini gözler önüne serdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mantra'nın OM tokenının yüzde 90'ı aşan değer kaybı, kripto piyasasında hafta sonu görülen düşük likidite saatlerindeki dalgalanma sorununu vurguluyor. Büyük borsa işlemleri ve ani satışlar yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Kripto piyasaları, hafta sonları hacmin sığlaşmasıyla birlikte beklenmedik dalgalanmalar yaşayabiliyor. 13 Nisan'da Mantra'nın OM tokenındaki sert düşüş, bu kırılganlığın en yeni örneği oldu. Olay, içeriden damping iddialarını da alevlendirerek endüstrideki yönetişim ve likidite eksikliği sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

İçeriden Satış İddiaları ve Hafta Sonu Hacimsizliği Birleşince Felaket Kaçınılmaz Oldu

Mantra'nın OM tokenının fiyatı, piyasa kaynaklarının 13 Nisan Pazar gününe ait verilerine göre yüzde 90'ı aşan bir düşüşle 6,30 dolardan 0,50 doların altına geriledi. Bu sert hareket, yatırımcılar arasında piyasa manipülasyonu tartışmalarını alevlendirdi. Bitget CEO'su Gracy Chen, sektör yayınlarının günlük bir programında yaptığı açıklamada, "OM token çöküşü bir dizi kritik sorunu ortaya çıkardı." dedi ve özellikle hafta sonu likidite saatlerindeki düşüklüğün bu tür düşüşlere zemin hazırladığını belirtti.

Blockchain analistleri, OM token çöküşünün ardındaki sebepleri çözmeye çalışırken, bir veri analizi platformundan aktarılan bilgilere göre, çöküşten hemen önce borsalara milyonlarca OM tokenı gönderildi. Mantra yönetimi, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, projenin kendisinin bu çöküşte herhangi bir token satışı yapmadığını yineledi. Ancak toplu token transferleri nedeniyle "içeriden damping" ihtimali sektör uzmanları tarafından dile getiriliyor. Chen, merkezi borsalara yönelen yüklü miktardaki token hareketinin önemli bir kırmızı bayrak olduğunu ve ani zorunlu likidasyonların fiyatları daha da baskılamış olabileceğini kaydetti.

Uzmanlara göre hafta sonu likidite eksikliğinin yalnızca OM tokenı değil, Bitcoin gibi güçlü kripto varlıkları bile etkilediği dile getirdi. Piyasa kaynaklarına göre Bitcoin 6 Nisan Pazar günü 75.000 doların altına gerileyerek kısa süreli bir düzeltme yaşadı. Uzmanlar, kripto piyasasının 7 gün 24 saat işlem görmesi nedeniyle hafta sonu olası ani satışların, normal piyasa saatlerine göre daha keskin dalgalanmalara yol açtığını vurguluyor. Araştırmacılar, bu tür düşüşlerin ani borsa giriş-çıkışları ve içeriden satış iddiaları ile birleştiğinde yatırımcı güvenini zedeleyebileceğine işaret ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title