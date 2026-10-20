Kripto sektörü ABD'den daha açık kurallar istiyor

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ABD Hazine Bakanlığına sunulan görüş, GENIUS Act'in ödeme amaçlı stablecoinlerin çıkarılmasını, sunulmasını ve satışını düzenleyen üçüncü bölümüne ilişkin taslağı ele alıyor. Blockchain Association, yeterli rezerv tutan ve denetlenen şirketlerin güvenilir stablecoinler çıkarması hedefini destekliyor. İtirazı ise bu hedefin uygulamada hangi işletmelere, hangi şartlarla sorumluluk yükleyeceğinde yoğunlaşıyor.

HİZMET SAĞLAYICI TANIMI NETLEŞTİRİLSİN TALEBİ

Kuruluşun ilk talebi, dijital varlık hizmet sağlayıcısı sayılacak işletmelerin sınırlarının açık biçimde çizilmesi oldu. Birliğe göre yasa, müşterilere hizmet sunan işletmeleri hedefliyor. Kendi varlıklarıyla işlem yapan şirketlerin de aynı kapsama alınması, bu ayrımı ortadan kaldırabilir.

Blockchain Association, kullanıcının kendi varlıklarını kontrol ettiği cüzdan yazılımları ile ağdaki işlemleri doğrulayan katılımcıların yasada ayrı tutulduğuna dikkat çekiyor. Merkeziyetsiz finans altyapısının, sırf teknik işlevi nedeniyle müşteri adına işlem yapan bir aracı gibi değerlendirilmemesini istiyor.

Bir diğer itiraz, hukuka aykırı stablecoin ihracına bilerek katılmanın nasıl belirleneceğiyle ilgili. Kuruluş, sorumluluk için ihlalin gerçekten bilinmesi ve ihraççıyla koordinasyon içinde önemli bir yardım sağlanması koşullarını öneriyor. Piyasada mevcut stablecoinlerin olağan alım satımının tek başına ihraç sürecine katılım sayılmaması gerektiğini savunuyor.

YABANCI STABLECOİNLER İÇİN RESMİ LİSTE ÖNERİSİ

Birlik, yabancı stablecoin şirketlerinin ürünlerini sunan platformlara sınırları belirsiz inceleme yükümlülükleri getirilmesine de karşı çıkıyor. Gerekçe olarak birçok platformun bu ihraççılarla doğrudan ilişkisinin bulunmamasını gösteriyor. Bunun yerine düzenleyicilerin kamuya açık yasaklılar listelerinin esas alınabilmesini öneriyor.

İşlem yapılan kişinin ABD'de bulunup bulunmadığının belirlenmesi de görüşte yer alıyor. Kuruluş, katılım için ön izin gerektirmeyen merkeziyetsiz sistemlerde tarafların yalnızca bir cüzdan adresiyle karşılaşabildiğini belirtiyor. Bu durumda ek kimlik ve konum tespitinin uygulanmasının zorlaşacağını savunuyor.

Blockchain Association, değerlendirmelerin gerçekten bilinen olgulara ve olağan faaliyet sırasında edinilen bilgilere dayanmasını istiyor. Sunulan görüş, sektörün taslağa yönelik değişiklik taleplerini içeriyor. Taleplerin kabul edildiği veya nihai kurallara dönüştüğü henüz açıklanmış değil.