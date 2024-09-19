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Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor

Fintech devi Revolut kripto arenasına giriyor
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Londra merkezli fintech şirketi Revolut, kripto para dünyasında ses getirecek bir projeye imza atıyor. Revolut, kendi stablecoinini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu hamleyle kripto para dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. 45 milyon kullanıcıya ulaşan Revolut'un bu adımı, dijital ödemelerin geleceğini şekillendirebilir.

Revolut, finans teknolojileri alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla bir kez daha gündemde yer alıyor. Şirket, kendi stablecoinini piyasaya sürme hazırlıklarının son aşamasında olduğunu duyurdu. Bu hamle, Revolut'un kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında bir köprü kurma potansiyeli taşıyor. 45 milyon kullanıcıya ulaşan ve gelirleri 2,2 milyar dolara yükselen Revolut'un bu girişimi, fintech ve kripto dünyasının geleceğini şekillendirebilir.

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Revolut'un stablecoin projesi, kripto para dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Stablecoinler, değeri sabit bir varlığa endeksli olan kripto paralar olarak biliniyor. Stablecoinlerin bu özellikleri, onları kripto para piyasasındaki volatiliteden koruyarak, kullanıcılara daha istikrarlı bir değer sunuyor.

Revolut'un bu girişimi, geçtiğimiz yıl PayPal'ın PYUSD tokenını piyasaya sürmesini takip ediyor. PYUSD, lansman tarihinden bu yana önemli bir büyüme kaydederek, 733,1 milyon dolarlık piyasa değeriyle dördüncü en büyük stablecoin konumuna yükseldi. Bu başarı, Revolut için de benzer bir potansiyelin varlığına işaret ediyor.

Revolut'un stablecoini muhtemelen ABD'ye sunulmayacak. Şirket, geçtiğimiz yıl ABD'deki kripto para hizmetlerini düzenleyici zorluklar nedeniyle sonlandırmıştı. Bu nedenle, yeni çıkarılacak stablecoinin ABD doları yerine İngiliz sterlinine endeksli olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Revolut, Mayıs 2023'te İngiltere'deki perakende müşterileri için Revolut X adlı bağımsız bir kripto ticaret platformu da başlatmıştı. 100'den fazla dijital varlığın işlem gördüğü bu platform, düşük ücretleri ve kolay kullanımı ile büyük kripto borsalarına rakip olmayı hedefliyor.

Revolut'un bu hamlesinin, fintech ve kripto para dünyasının kesişim noktasında yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Şirketin kendi stablecoinini piyasaya sürmesi, dijital ödemelerin geleceği ve finansal hizmetlerin dönüşümü açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor

Kripto para dünyasının önde gelen analistleri, Revolut'un bu hamlesinin sektörde yeni bir rekabet dalgası başlatabileceğini düşünüyor. Özellikle geleneksel finans kurumlarının da benzer projeler üzerinde çalışmaya başlaması, önümüzdeki dönemde finansal ekosistem dinamiklerinin hızla değişebileceğine işaret ediyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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