Haberler

Ethereum fiyatı son 10 haftanın zirvesinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum (ETH), yüzde 9,2 artışla 2.393 dolara ulaşarak 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. İran'ın nükleer müzakerelerde önemli adımlar atmaya hazır olduğuna ilişkin haberler risk iştahını canlandırdı.

Bitcoin'in öncülük ettiği genel kripto rallisi eşliğinde yükselen Ethereum, aylık dip noktasından bu yana yüzde 17'yi aşan bir kazanım elde etti. İran'ın uranyum zenginleştirme programından vazgeçmeye sıcak bakabileceğine dair haberler ABD ile olası ateşkes senaryolarının ağırlık kazanmasına katkı sağladı.

Kurumsal talep de güçlü seyretti. Ethereum hazine şirketi Bitmine geçen hafta 71.524 ETH daha satın aldı. Böylece toplam varlıkları 4,875 milyon ETH'ye ulaşan Bitmine, toplam arzın yüzde 4,04'ünü elinde tutuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Ethereum'un "mini kripto kışının" son aşamasında olabileceğini belirtti. Bu değerlendirme son dört haftadaki yoğun alım temposunu da açıklıyor.

TEKNİK ANALİZ 3.400 DOLAR HEDEFİNE İŞARET EDİYOR

Altcoin vadeli işlem piyasasında 123,5 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Ani fiyat yükselişinin kısa satıcıları hazırlıksız yakalamasıyla başlayan bu süreç, zorla kapanmalar aracılığıyla hareketi hızlandırdı.

Günlük grafikte Ethereum fiyatı, Ağustos 2025'ten bu yana oluşan inen paralel kanal formasyonunun üst trend çizgisini yukarı yönlü kırdı. Bu tür kırılımlarda teknik hedef genellikle kanalın yüksekliğine eşit bir yukarı hareket olarak hesaplanır. Söz konusu ölçüme göre öne çıkan seviye 3.400 dolar. Bu seviye mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 42 uzakta.

MACD çizgileri yukarıyı işaret ederek sıfır çizgisinin üzerine çıktı ve boğa momentumunun geri döndüğüne işaret ediyor. Supertrend göstergesi ise yaklaşık bir aydır yeşil bölgede seyrediyor.

Yakın vadede en kritik psikolojik direnç 2.500 dolar olarak izleniyor. Fiyatın 2.100 doların altına geri çekilmesi halinde ise konsolidasyon bölgesine dönüş sinyali verebileceği değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

Hürmüz'den rahatça geçtiler, ikisiyle ilgili detay çarpıcı
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''