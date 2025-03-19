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Ethereum ağının stablecoin hakimiyeti işlem hacmiyle rekor kırıyor

Ethereum ağının stablecoin hakimiyeti işlem hacmiyle rekor kırıyor
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Ethereum Blockchain ağı, 35 milyar dolar değerinde USDC ve 67 milyar dolar değerinde USDT barındırarak stablecoin piyasasındaki hakimiyetini güçlendiriyor. Aylık yaklaşık 800 milyar dolar hacme ulaşan stablecoin işlemleri, son dört ayda istikrarlı bir performans gösterdi. Günlük işlem yapan adres sayısı ise tek bir haftada 600.000'e ulaştı.

Spekülatif kripto varlıklar önemli zorluklarla karşı karşıya kalırken Ethereum'un stablecoin ekosistemi dikkat çekici dayanıklılık ve kullanışlılık göstermeye devam ediyor. Şubat ayında 850 milyar dolarlık toplam işlem hacmine ulaşan stablecoin piyasasında USDC ve USDT, 740 milyar dolarla aslan payını alıyor. Bu yoğunlaşma, piyasanın kanıtlanmış ve güvenilir seçeneklere olan talebini yansıtıyor.

Stablecoin İşlem Hacmi 850 Milyar Dolara Ulaştı

Stablecoinler kripto para endüstrisinde belki de en yerleşik ürün-pazar uyumunu temsil ediyor. Bu dijital varlıklar, geleneksel finansal kanallar üzerinde çeşitli belirgin avantajlar sunuyor. Banka çalışma saatleri olmadan 7/24 transfer imkanı, sınır ötesi transferlerde dramatik ölçüde düşük ücretler ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla programlanabilir para özellikleri barındırıyor.

Ethereum, alternatif Blockchain ağlarının çoğalmasına rağmen, stablecoin işlemleri için tercih edilen platform olma konumunu koruyor. Bu hakimiyet, Ethereum'un dijital dolar işlemlerinde birincil uzlaşma katmanı olarak rolünü vurguluyor.

Sektör aynı zamanda düzenleyici çerçeve kazanmaya başlıyor. ABD hükümeti, ihraççılar için net standartlar oluşturmayı amaçlayan bir stablecoin tasarısını ilerletiyor. Bu gelişme Circle (USDC), Paxos (USDP) ve PayPal (PYUSD) dahil büyük ABD merkezli stablecoin sağlayıcılarını daha da güvenilir kılabilir.

Daha geniş piyasa dalgalanmaları arasında bile stablecoin hacimlerindeki sürekli güç, kripto para dünyasının fayda katmanının varlık fiyatı dalgalanmalarından bağımsız olarak olgunlaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Kripto endüstrisinin bu segmenti, finansal kapsayıcılık açısından da önem taşıyor. Özellikle bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan veya kısıtlı olan küresel popülasyonlar için yeni imkanlar yaratıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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