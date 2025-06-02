Düzenleyici netlik stablecoin değerini rekor seviyeye taşıdı

Kripto para ekosisteminin en güvenilir bölümlerinden biri olan stablecoin pazarı, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Donald Trump'ın desteğiyle ABD Senatosu'ndan geçen düzenlemeler ve Hong Kong'un lisanslama rejimi gibi küresel adımlar, kurumsal yatırımcıların güvenini artırıyor.

ABD ve Hong Kong Düzenlemeleri Stablecoin Pazarını Canlandırdı

Analiz firması CoinGecko'dan elde edilen bilgilere göre toplam stablecoin piyasa değeri şu anda 250,3 milyar dolarda duruyor. Bunun 245,5 milyar doları ABD doları destekli stablecoinlere ait. Tether'ın USDT'si 153 milyar doları aşan piyasa değeri ile lider konumdayken Circle USDC ile 60,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck stablecoin piyasa değerinin temel itici güçlerinin düzenleyici netliği ve DeFi benimsenmesini olarak gösteriyor. Başkan Donald Trump tarafından desteklenen ABD Senatosu, dolar sabitli kripto para birimleri için yasal çerçeveler oluşturmayı amaçlayan GENIUS Yasasını ilerletti.

Bu yasa tasarısı stablecoinlerin tamamen ABD doları veya yüksek likiditeye sahip varlıklar tarafından desteklenmesini zorunlu kılıyor. 50 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetimler gerektiriyor ve yabancı ihraççılar için hükümler içeriyor.

Hong Kong 21 Mayıs'ta stablecoin yasa tasarısını geçirdi ve bölgede faaliyet göstermek isteyen fiat stablecoin ihraççıları üzerinde lisanslama rejimi getirdi. Düzenleyici netlik sağlama girişimleri JPMorgan, Bank of America gibi büyük finans aktörlerinin kendi stablecoin girişimlerini denemelerine olanak sağladı.

DeFi analiz platformu DefiLlama'ya göre DeFi şu anda 113,17 milyar doların üzerinde kilitli toplam değere sahip. Son bir ayda, DEX'lerdeki toplam işlem hacmi merkezi borsalarla karşılaştırıldığında küresel spot işlem hacminin rekor yüzde 25 payına ulaştı.

Kronos Research CEO'su Hank Huang, "Stablecoin sektörü hızlı genişleme için hazır" diyerek piyasanın potansiyel olarak 2026'ya kadar ikiye katlanabileceğini belirtti. Huang ayrıca stablecoin ihraççısı manzarasının USDT ve USDC gibi devlerin ötesinde Trump destekli USD1 ve banka ihraclı tokenlar gibi yükselen oyuncularla hızla evrilebileceğini söyledi.