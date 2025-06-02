Düzenleyici netlik stablecoin değerini rekor seviyeye taşıdı

Düzenleyici netlik stablecoin değerini rekor seviyeye taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin piyasa değeri ilk kez 250 milyar doları aştı. Bu başarıda düzenleyici netlik ile DeFi (merkeziyetsiz finans) büyümesi etkili oldu. Tether'ın USDT'si 153 milyar dolarla liderliğini sürdürürken, uzmanlar 2026'ya kadar pazarın ikiye katlanabileceğini öngörüyor. ABD'nin GENIUS Yasası gibi yasal düzenlemeler kurumsal güveni artırıyor.

Kripto para ekosisteminin en güvenilir bölümlerinden biri olan stablecoin pazarı, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Donald Trump'ın desteğiyle ABD Senatosu'ndan geçen düzenlemeler ve Hong Kong'un lisanslama rejimi gibi küresel adımlar, kurumsal yatırımcıların güvenini artırıyor.

ABD ve Hong Kong Düzenlemeleri Stablecoin Pazarını Canlandırdı

Analiz firması CoinGecko'dan elde edilen bilgilere göre toplam stablecoin piyasa değeri şu anda 250,3 milyar dolarda duruyor. Bunun 245,5 milyar doları ABD doları destekli stablecoinlere ait. Tether'ın USDT'si 153 milyar doları aşan piyasa değeri ile lider konumdayken Circle USDC ile 60,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck stablecoin piyasa değerinin temel itici güçlerinin düzenleyici netliği ve DeFi benimsenmesini olarak gösteriyor. Başkan Donald Trump tarafından desteklenen ABD Senatosu, dolar sabitli kripto para birimleri için yasal çerçeveler oluşturmayı amaçlayan GENIUS Yasasını ilerletti.

Bu yasa tasarısı stablecoinlerin tamamen ABD doları veya yüksek likiditeye sahip varlıklar tarafından desteklenmesini zorunlu kılıyor. 50 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetimler gerektiriyor ve yabancı ihraççılar için hükümler içeriyor.

Hong Kong 21 Mayıs'ta stablecoin yasa tasarısını geçirdi ve bölgede faaliyet göstermek isteyen fiat stablecoin ihraççıları üzerinde lisanslama rejimi getirdi. Düzenleyici netlik sağlama girişimleri JPMorgan, Bank of America gibi büyük finans aktörlerinin kendi stablecoin girişimlerini denemelerine olanak sağladı.

DeFi analiz platformu DefiLlama'ya göre DeFi şu anda 113,17 milyar doların üzerinde kilitli toplam değere sahip. Son bir ayda, DEX'lerdeki toplam işlem hacmi merkezi borsalarla karşılaştırıldığında küresel spot işlem hacminin rekor yüzde 25 payına ulaştı.

Kronos Research CEO'su Hank Huang, "Stablecoin sektörü hızlı genişleme için hazır" diyerek piyasanın potansiyel olarak 2026'ya kadar ikiye katlanabileceğini belirtti. Huang ayrıca stablecoin ihraççısı manzarasının USDT ve USDC gibi devlerin ötesinde Trump destekli USD1 ve banka ihraclı tokenlar gibi yükselen oyuncularla hızla evrilebileceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Etna yanardağı patladı! Hava sahası için kırmızı alarm

Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı patladı! Hava sahasında alarm
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title