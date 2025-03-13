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Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı

Donald Trump kripto pazarına giriş yapıyor: Dev şirketle görüşmelere başlandı
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Trump Ailesi'nin temsilcileri, kripto borsası Binance'in ABD kolunda hisse almak için görüşmeler yürütüyor. Bu gelişme, şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun affedilmesi yürüttüğü girişimler ile aynı zamana denk geldi.

Trump Ailesi, Binance'in ABD kolunda önemli bir finansal pay elde etmek üzere görüşmeler yapıyor. Bu hamle, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun yasal sıkıntıları ve affedilme çabaları ile aynı zamana geldi. Ailenin bu stratejik adımı, kripto para piyasasındaki varlıklarını genişletme yolunda dikkate değer bir gelişme olarak görülüyor.

Binance, Trump Ailesi ile Ortaklık Yolunda

The Wall Street Journal (WSJ) haberine göre Trump ailesi, Binance kripto borsasının ABD kolunda finansal hisse edinmek için görüşmeler yürütüyor. Bu görüşmeler, şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun dört aylık hapis cezasını yeni tamamladığı ve Trump yönetiminden af talebinde bulunduğu döneme denk geliyor.

WSJ'ye konuşan konuya yakın kaynaklara göre Binance geçtiğimiz yıl Trump'ın yakın çevresine ulaşarak şirketi sürgünden ABD'ye döndürme planının parçası olarak aileyle iş birliği teklif etti. Anlaşma, ya Trump ailesinin doğrudan hisse alması ya da ailenin desteklediği World Liberty Financial üzerinden gerçekleşebilir.

Trump'ın uzun süredir arkadaşı olan ve şu anda Orta Doğu ve Ukrayna müzakerecisi olarak görev yapan Steve Witkoff'un görüşmelere dahil olduğu iddia edilirken, bir şirket yetkilisi bu iddiaları yalanladı. Witkoff ve iki oğlu, Trump ailesiyle birlikte World Liberty Financial'ın kurucu ortakları arasında yer alıyor.

2017'de Şangay'da kurulan Binance, 2023'te kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunarak 4,3 milyar dolar ceza ödedi. ABD yetkilileri, şirketin yaptırım uygulanan gruplarla işlemleri kolaylaştırdığını ve Amerikalı kullanıcıları konumlarını gizlemeye teşvik ettiğini belirledi.

Bu süreçte Zhao, şirketteki CEO'luk görevinden istifa etmek zorunda kaldı ancak halen şirketin en büyük hissedarı konumunda. Kısa bir süre önce Binance, BAE destekli yatırımcı MGX'in şirkette 2 milyar dolarlık azınlık hissesi aldığını duyurdu.

Zhao'nun affedilmesi, Binance'in ABD pazarına dönüşünü kolaylaştırabilir ve Trump ailesi için de büyüyen kripto pazarında önemli bir fırsat sunabilir. Yasal sorunlar öncesinde yüzde 27'lik pazar payıyla Coinbase'in güçlü rakibi olan Binance.US, şu anda yüzde 1'in biraz üzerinde bir paya sahip.

Olası bir af, Binance'in ABD kolunu ana şirketle birleştirerek küresel bir yapı oluşturmasına imkan verebilir. Ayrıca, suç kaydı olan hissedarlara sahip şirketlerin kripto lisansı alamadığı Avrupa Birliği'nde de faaliyete geçme fırsatı doğabilir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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