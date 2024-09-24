Diddy ve Sam Bankman-Fried aynı koğuşa alındı

Müzik ve finans dünyasının iki ünlü ismi, beklenmedik bir şekilde aynı hapishane koğuşunda bir araya geldi. Hip-hop efsanesi Sean "Diddy" Combs ve kripto para piyasasının çöken yıldızı Sam Bankman-Fried, Brooklyn'deki federal tutukevinde özel bir birimde tutuluyorlar. Bu sıra dışı durum, iki farklı sektörden gelen ünlülerin hukuki sorunlarının kesişme noktasını gözler önüne seriyor.

Hip-hop ve Kripto Dünyasından İki İsim Aynı Koğuşta

Brooklyn'deki bir federal tutukevinde beklenmedik bir durum yaşanıyor. Hip-hop dünyasının ünlü ismi Sean "Diddy" Combs ve kripto para piyasasının tartışmalı isimlerinden olan Sam Bankman-Fried, aynı koğuşu paylaşıyor.

Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde bulunan özel bir birimde tutulan ikili, farklı suçlamalarla karşı karşıya. 54 yaşındaki Combs, geçtiğimiz günlerde haraç ve seks ticareti iddialarıyla gözaltına alındı. Öte yandan, 32 yaşındaki Bankman-Fried, geçen yıl 8 milyar doları aşan dolandırıcılık suçundan hüküm giydi ve bu yılın Mart ayında FTX'in çöküşüyle bağlantılı yedi ayrı suçlamadan dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre iki ünlü ismin kaldığı birim, özel koruma gerektiren mahkumlar için tasarlandı. Barakaya benzer yapıdaki bu alanda genellikle 18 ila 20 kişi kalıyor. Birimde ayrıca, yetkililere yardımcı olabilecek iş birlikçi mahkumların da bulunduğu belirtiliyor.

Bankman-Fried, bu yılın başlarında Brooklyn'deki hapishaneden yaptığı açıklamada, kasıtlı bir yasa dışı eylemde bulunmadığını iddia ederek, aldığı etik dışı kararları kabul etti. Ayrıca, FTX müşterilerine olan borçlarını ödeyeceğine dair söz verdi.

Şubat ayında Bankman-Fried'in avukatları, müvekkillerinin ahlaki duruşunu ve topluma katkılarını öne sürerek, hapis cezasının 63 ila 78 ay arasına indirilmesi için girişimlerde bulundu.