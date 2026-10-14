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Coinbase'den Bitcoin'in kuantum savunması için yeni plan

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Coinbase'den Bitcoin'in kuantum savunması için yeni plan
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Coinbase, Bitcoin'in kuantum bilgisayarlara karşı hazırlanması için teknik önerilerini paylaştı. Şirket, yıllar sürebilecek geçişin şimdiden başlamasını istiyor. Öneriler, yeni cüzdan yapılarından erişilemeyen Bitcoin'lerin geleceğine kadar uzanıyor.

Coinbase'in yayımladığı değerlendirmede, Bitcoin'e kuantuma dayanıklı işlem onaylama yöntemleri eklenmesi için geliştiricilere iş birliği çağrısı yapıldı. Shashank Agrawal imzalı yazı, şirketin nihai kararı veya ağda kabul edilmiş bir güncelleme olarak sunulmadı. Amaç, teknik ihtiyaçları Bitcoin topluluğunun tartışmasına açmak olarak belirtildi.

Şirket, mevcut Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 5'ini sakladığını bildiriyor. Bu nedenle geçişin bireysel cüzdanların yanında büyük kurumların varlık saklama sistemlerinde de çalışması gerektiğini vurguluyor. Yeni yöntemlerin işlem maliyetleri ve ağı doğrulayan bilgisayarların yükü üzerindeki etkilerinin birlikte incelenmesini istiyor.

BİTCOİN İÇİN AŞAMALI GEÇİŞ ÖNERİSİ

Coinbase, hazırlık için mevcut şifreleme yöntemlerini kırabilecek bir kuantum bilgisayarın duyurulmasını beklemeyi doğru bulmuyor. Bitcoin'in ortak işlem kurallarını değiştirmek ve cüzdanları yeni sisteme taşımak yıllar alabileceği için çalışmanın erken başlaması gerekiyor.

Önerilerden biri, aynı Bitcoin'lerin iki alternatif yöntemle harcanabilmesini sağlayan bir geçiş modelini içeriyor. Kullanıcı başlangıçta mevcut dijital imzasıyla işlem yaparken, gerektiğinde kuantuma dayanıklı anahtarını kullanabilecek. Model, eski imzaların geleceğine ilişkin nihai karar alınmadan aktif cüzdanların hazırlık yapabilmesini hedefliyor.

Şirket ayrıca ileride yeni imza yöntemleri eklendiğinde baştan tasarlanması gerekmeyen esnek bir yapı istiyor. P2MR ve P2TRv2 adlı teknik önerileri bu açıdan değerlendirilebilecek seçenekler arasında gösteriyor.

KAYIP BİTCOİN'LER İÇİN AYRI TARTIŞMA

Erişim anahtarı kaybolan veya sahibi tarafından yeni sisteme taşınmayan varlıklar, geçişin ayrı bir sorununu oluşturuyor. Coinbase, bu Bitcoin'lerin nasıl ele alınacağına ilişkin tartışmanın teknik hazırlıkları geciktirmemesi gerektiğini savunuyor.

Olası kurtarma yöntemlerinin, gerçek sahibini korurken yalnızca herkese açık anahtarı bilen bir saldırgana erişim sağlamaması gerekiyor. Şirket, eski cüzdanların dondurulması, işlemlerine sınır konulması veya kurtarma yolları oluşturulması gibi seçenekleri değerlendirmeye açıyor. Açıklama, bu seçeneklerden biri için kesin karar ya da uygulama takvimi içermiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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