Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BlackRock'tan yeni Bitcoin ETF başvurusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BlackRock'tan yeni Bitcoin ETF başvurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BlackRock, Bitcoin'deki düşüşlere karşı kısmi koruma sağlamayı hedefleyen yeni bir ETF için başvurdu. Önerilen fon, bu koruma karşılığında yükselişten elde edilebilecek kazancı sınırlayacak. Henüz işleme açılmayan ürün, yatırımcıya sabit bir zarar sınırı sunmuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan başvuruda fonun adı iShares Bitcoin Managed Protection ETF olarak yer aldı. PBIT koduyla işlem görmesi planlanan ürün, BlackRock'ın mevcut Bitcoin fonu IBIT ve benzer ürünlerin fiyat hareketlerine bağlı opsiyonları kullanacak.

BİTCOİN ALMAK YERİNE OPSİYON KULLANACAK

İzahnameye göre PBIT, doğrudan Bitcoin veya Bitcoin borsa yatırım ürünlerine yatırım yapmayacak. Fiyat hareketlerine katılımı, belirli fiyatlardan alım hakkı veren opsiyon sözleşmeleriyle sağlayacak. Portföyde ayrıca nakit ve kısa vadeli sabit getirili araçlar bulunacak.

Strateji, farklı kullanım fiyatlarındaki alım opsiyonlarının alınmasına ve satılmasına dayanıyor. Satılan opsiyonlardan elde edilen gelir, alınan sözleşmelerin maliyetinin bir bölümünü karşılamayı amaçlıyor. Buna karşılık Bitcoin bağlantılı varlığın fiyatı belirlenen sınırın üzerine çıktığında fon, yükselişin tamamından yararlanamayacak.

Fonun genel olarak başlangıç tarihleri farklı üç opsiyon grubu taşıması planlanıyor. Her ay bir grubun vadesi dolarken yenisi eklenecek. Bu nedenle yatırımcının getirisi, tek bir dönemin başlangıç ve bitiş fiyatından ibaret olmayacak.

KORUMA HEDEFİ ZARAR GARANTİSİ VERMİYOR

Başvurudaki tipik yapıda, bir opsiyon grubunun koruma başlangıç seviyesi referans varlığın ilk değerinin yaklaşık yüzde 90'ına ayarlanıyor. Bu hesap, masraflar öncesinde yaklaşık yüzde 10'luk başlangıç kayıp maruziyeti oluşturuyor. Fon yatırımcısının zararı ise her koşulda yüzde 10 ile sınırlanmıyor.

Farklı tarihlerde kurulan pozisyonlar, değişen piyasa fiyatları ve ücretler, yatırımcının karşılaşacağı sonucu etkiliyor. Referans varlığın fiyatı yükseldikten sonra başlayan bir düşüşte, o seviyeden hesaplanan kayıp başlangıçtaki oranı aşabiliyor. BlackRock, stratejinin hedeflendiği gibi çalışacağının garantisi bulunmadığını ve yatırımın tamamının kaybedilebileceğini belirtiyor.

Ön izahnamede yönetim ücreti ve işlem görülecek borsa henüz açıklanmadı. Kesin başlangıç tarihi de bulunmuyor. Başvuru yapılmış olması, fonun satışa sunulduğu anlamına gelmiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak
Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak

Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

Anne ile kızına otomobil çarptı, çevredekilerin yaptığı takdir topladı
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Yıldız isim Fransa'ya götürülmedi
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı