SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı

Bitcoin yatırımı yapan şirketin hisse senetleri yüzde 93 değer kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HK Asia Holdings, Bitcoin yatırımını 8,88 BTC'ye çıkararak 761 bin dolarlık ek alım gerçekleştirdi. İlk yatırımın ardından şirket hisseleri yüzde 93 değer kazanırken, yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 1700'e ulaştı.

Hong Kong merkezli yatırım devi HK Asia Holdings Limited, Bitcoin yatırımlarını genişletme kararı alarak toplam varlığını 8,88 BTC'ye yükseltti. Şirketin ilk Bitcoin alımının ardından hisse değerleri bir hafta içinde yüzde 93 artış gösterdi. Yönetim kurulunun onayladığı yeni Bitcoin yatırım hamlesiyle şirket, kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirirken hisse değerleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Şirketin Yıl Başından Bu Yana Hisse Değeri Rekor Artış Kaydetti

Hong Kong merkezli yatırım şirketi HK Asia Holdings Limited, kripto para piyasasındaki ilk adımının ardından gelen başarılı sonuçlarla Bitcoin yatırımlarını genişletme kararı aldı. Şirketin yönetim kurulu, 24 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Bitcoin portföyünü büyütme stratejisini onayladığını duyurdu.

Şirket, son hamlesinde 761.705 dolar değerinde yaklaşık 7,88 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlığını 8,88 BTC'ye yükseltti. 20 Şubat'ta gerçekleştirilen bu alımda, Bitcoin başına ortalama maliyet 97.021 dolar olarak gerçekleşti.

İlk Bitcoin yatırımının açıklanmasının ardından şirketin hisse senetlerine yatırımcı ilgisi yoğun şekilde artış gösterdi. 16 Şubat'ta duyurulan ilk alımın etkisiyle, HK Asia'nın hisse değerleri 17 Şubat işlem gününün sonunda yaklaşık yüzde 93 oranında yükseldi.

Piyasa verilerine göre şirketin hisseleri, 24 Şubat'ta Hong Kong Borsası'nda öğle seansında yüzde 5,7'lik artışla 6,66 Hong Kong doları (yaklaşık 86 sent) seviyesine ulaştı. Bu değer korunduğu takdirde, şirket hisseleri Haziran 2019'da kaydedilen 6,50 Hong Kong dolarlık rekor seviyenin üzerinde kapanış yapabilecek. Dikkat çekici bir performans sergileyen HK Asia'nın hisse değeri, yılbaşından bu yana yüzde 1.700 artış kaydetmiş durumda.

Ay başında yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kripto para birimlerinin iş dünyasında artan popülaritesini değerlendirerek ilk Bitcoin yatırımı kararını aldığı belirtilmişti. Şirket ayrıca, gerçekleştirilen Bitcoin alımlarının yasal bildirim sınırının altında olmasına rağmen, şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmayı tercih ettiğini vurguladı.

Öte yandan Bitcoin, son 24 saatlik süreçte dengeli bir seyir izledi ve yüzde 1'den az bir düşüşle 95.537 dolar seviyesine geriledi. CoinGecko verilerine göre kripto para birimi, 5 Şubat'tan bu yana 100.000 dolarlık psikolojik direncin altında seyrediyor ve 20 Ocak'ta ulaştığı 108.786 dolarlık zirve değerinden yüzde 12 oranında değer kaybetmiş durumda.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
img

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti
img

Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

title