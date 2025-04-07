Bitcoin tarihinde bir ilk: Güvenliği aşılamaz seviyeye geldi

Bitcoin ağının hesaplama gücü, kripto para dünyasında yeni bir çağı müjdeleyerek ilk kez 1 Zetahash seviyesini aştı. Farklı Blockchain veri kaynakları tarafından doğrulanan bu gelişme, Bitcoin'in tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Blockchain'in güvenliğini ve merkezsizliğini pekiştiren bu rekor, 2016'dan bu yana 1000 katlık muazzam bir büyümeyi temsil ediyor.

Bitcoin Madencilik Ekosistemi Zetahash Çağına Girdi

Bitcoin ağının hesaplama gücü (hashrate), çeşitli Blockchain veri kaynaklarına göre tarihinde ilk kez saniyede 1 Zetahash (ZH/s) seviyesini aştı. Bu gelişme, kripto para dünyasında önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Mempool.space verilerine göre Bitcoin'in hashrate'i 5 Nisan'da 1,025 ZH/s ile zirve yaparken, BTC Frame ise bir gün önce 1,02 ZH/s seviyesine ulaşıldığını bildirdi. Coinwarz platformundan alınan veriler ise daha farklı bir tablo çiziyor. Bu kaynağa göre Bitcoin hashrate'i 4 Nisan'da 890.915 blok yüksekliğinde 1,1 ZH/s'ye kadar yükseldi. Aynı veri kaynağı, Bitcoin'in 1 ZH/s seviyesini ilk kez 24 Mart'ta geçtiğini gösteriyor.

Bu farklılıklar, hashrate hesaplama yöntemlerindeki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Blok süreleri ve zorluk ayarlamalarının ne zaman ölçüldüğü, verileri toplamak için hangi Bitcoin düğümlerinin ve madenci havuzlarının kullanıldığı gibi faktörler sonuçları etkiliyor.

Jameson Lopp, daha önce yaptığı açıklamalarda, Bitcoin hashrate'ini beş yerine bir "takip eden blok" ile tahmin etmenin 0,04 ZH/s'nin üzerinde farklılık yaratabileceğini vurgulamıştı.

Blockware Solutions baş analisti Mitchell Askew, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ham Hashrate metriğini görüntülemek, blok sürelerindeki rastgele değişimler nedeniyle yanıltıcı olabilir." derken, Bitcoin'in 30 günlük hareketli ortalama hashrate değerinin hâlâ 0,845 ZH/s civarında seyrettiğini belirtti.

Bu ölçüm tutarsızlıklarına rağmen, ulaşılan başarı Bitcoin ağının muazzam hesaplama gücünü ve artan merkezsizliğini gözler önüne seriyor. Bu gelişme, ağı her zamankinden daha güvenli hâle getiriyor ve yüzde 51'lik bir saldırı olasılığını önemli ölçüde azaltıyor.

Bitcoin ağının saniyede 1.000 Exahash'e (EH/s) eş değer olan 1 ZH/s'ye ulaşması, tarihsel açıdan büyük önem taşıyor. Bu rakam, Bitcoin'in ilk kez 1 EH/s'ye ulaştığı Ocak 2016'nın sonlarından bu yana 1.000 katlık bir artışı temsil ediyor.

Coinwarz verilerine göre ikinci en büyük Proof of Work (PoW) kripto ağı olan Litecoin (LTC), şu anda saniyede 2,49 Petahash'lık (PH/s) bir hashrate'e sahip. Bu değer, Litecoin'i hesaplama gücü açısından Bitcoin'den yaklaşık 40.000 kat daha zayıf konuma yerleştiriyor.

Askew, hashrate'deki bu büyük artışın son yıllarda Bitcoin bloklarını çözmek için rekabet eden ticari Bitcoin madencilik firmalarının çoğalmasıyla paralel ilerlediğini ifade etti. Açıklamasında "Madenciler ikiye katlanıyor: Sahaları genişletiyor ve daha verimli makineler takıyorlar." diyen analist, Bitcoin'in fiyatı önümüzdeki aylarda tekrar yükselmezse daha az verimli madencilerin sektörden silinebileceği uyarısında bulundu.

Hashrate Index'e göre, MARA Holdings 50 EH/s'den fazla işlem gücüyle en büyük Bitcoin madencisi konumunda. Hashrate'in en büyük payı ise Bitcoin madencilik havuzları Foundry USA Pool ve AntPool'a aktarılıyor.

CompaniesMarketCap.com verilerine göre, halka açık en az 24 Bitcoin şirketinin madencilik için kurulmuş makineleri bulunuyor. Hashrate'e katkıda bulunan diğer büyük madenciler arasında Riot Platforms, Core Scientific, CleanSpark, Hut 8 Mining ve TeraWulf gibi firmalar yer alıyor.

Bitcoin hashrate'indeki bu rekor seviye, piyasalarda yaşanan keskin düşüşün ortasında gerçekleşti. Bitcoin son dört günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 78.750 dolara gerilerken, ABD hisse senetleri 3 ve 4 Nisan tarihlerinde tahmini 6,6 trilyon dolar kayıp yaşadı. Bu rakam, şimdiye kadarki en büyük iki günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan düşüşün büyük bölümü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına bağlanıyor. Analistler, bu planların piyasada resesyon korkularını tetiklediğini belirtiyor.