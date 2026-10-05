Bitcoin devinden yeni alım sinyali

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Saylor, 4 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe "Her zamankinden daha fazla turuncu" notunu düştü. Şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren turuncu noktalar, daha önce de yeni alım açıklamalarından önce yaptığı paylaşımlarda yer almıştı.

Strategy, son alımını 28 Eylül'de duyurmuştu. Şirket, 21-27 Eylül döneminde yaklaşık 142,7 milyon dolar karşılığında 1.665 BTC satın aldı. Ücret ve giderler dahil Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 85 bin 681 dolar oldu.

SON İKİ ALIMDA 2 BİN 615 BTC EKLENDİ

Şirket, 21 Eylül'de de 950 BTC aldığını açıklamıştı. Böylece son iki haftalık alım bildiriminde toplam 2 bin 615 BTC edinildi. Saylor'ın yeni mesajı, bu alımları yeni bir işlemin izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Strategy'nin açıkladığı toplam Bitcoin varlığı 847 bin 666 BTC'ye ulaştı. Bu varlıkların toplam edinim maliyeti yaklaşık 63,95 milyar dolar, ücret ve giderler dahil ortalama maliyeti ise Bitcoin başına 75 bin 437 dolar olarak bildirildi.

Yeni paylaşımda işlem tarihi veya ödenen tutar yer almadı. Şirketin Bitcoin alım kayıtlarındaki son açıklama da 28 Eylül tarihli işlem olarak kaldı.

SON ALIM HİSSE SATIŞIYLA FİNANSE EDİLDİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan son bildirim, Strategy'nin Bitcoin alımları için hisse satışlarından yararlandığını gösterdi. Şirket, 21-27 Eylül döneminde MSTR koduyla işlem gören hisselerinin satışından 246,2 milyon dolar net gelir elde etti.

Bu gelirin 142,7 milyon doları Bitcoin alımına, 103,5 milyon doları ise STRC kodlu imtiyazlı hisselerin geri alımına ayrıldı. Şirketin 27 Eylül itibarıyla MSTR programı kapsamında yaklaşık 18,84 milyar dolarlık ek hisse satışı kapasitesi bulunuyordu.

Kullanılabilir satış kapasitesi, elde hazır nakit bulunduğu anlamına gelmiyor. Saylor'ın paylaşımı da olası yeni alımın büyüklüğü veya nasıl finanse edildiği hakkında bilgi içermiyor.