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Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?

Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
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Bitcoin'in fiyatı son haftalarda sert bir düşüş yaşarken, kısa süreli bir toparlanma denemesi yapmış olsa da düzeltme süreci henüz tamamlanmış değil. BTC'de panik satışı başlamışken yatırımcılar ne yapmalı? Teknik analiz ve tahminler haberimizde...

Bitcoin Teknik Analiz

Günlük Grafik

Bitcoin, son haftalarda sürekli olarak değer kaybederek 92 bin dolar seviyesinin altına geriledi ve şu anda 83 bin dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor.

Eğer fiyat bu hareketli ortalamanın da altına inerse, piyasanın daha derin bir düşüşe sürüklenme olasılığı yüksek. Bu senaryoda, boğa piyasasının en az birkaç ay boyunca sona ermesi beklenebilir.

Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?

4 Saatlik Grafik

Kısa vadeli grafiğe bakıldığında, Bitcoin'in son toparlanma hareketinin tamamen silindiği görülüyor. Fiyat, yeni bir dip seviyesinin oluşma ihtimali öncesinde son destek noktasında bulunuyor.

Grafikte görülen dengesizlik, Bitcoin için bir dönüş noktası olabilir ve fiyatın yeniden 92 bin dolar seviyesinin üzerine hatta 100 bin dolar bölgesine ulaşmasını sağlayabilir. Ancak, RSI göstergesinin net bir şekilde düşüş sinyali verdiği göz önüne alındığında, piyasanın 80 bin dolar seviyesinin altına inme ihtimali daha yüksek görünüyor.

Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?

Piyasa Duyarlılığı Analizi

Kısa Vadeli Yatırımcı SOPR Verisi

Bitcoin'in son haftalardaki düşüşüyle birlikte, özellikle son birkaç ayda piyasaya giren yatırımcıların panik satışları yaptığı gözlemleniyor.

Bu durum, Bitcoin'in kısa vadeli yatırımcıların SOPR (Satış Karlılığı Oranı) grafiğinde net bir şekilde görülüyor. SOPR verisi negatif değerler gösterdiğinde, yatırımcılar zararına satış yaparak daha büyük kayıplardan kaçınmaya çalışıyor.

Eğer piyasadaki satış baskısı, alıcılar tarafından yeterince absorbe edilmezse, arz fazlalığı oluşabilir ve bu da önümüzdeki haftalarda fiyatın daha da düşmesine neden olabilir.

Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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