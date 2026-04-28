Bitbank faturaları Bitcoin ile ödeyebilen kredi kartını tanıttı
Japon kripto borsası Bitbank, Marui Group'un fintech kolu EPOS Card ile ortaklık kurarak "EPOS Crypto Card for Bitbank" adlı Visa kartını duyurdu. Şirket, kartı Japonya'da kredi kartı faturalarının doğrudan bir kripto para borsasındaki bakiyeden ödenebilmesini sağlayan ilk ürün olarak tanımlıyor. Ödemeleri şu an için bu özellik yalnızca Bitcoin ile sınırlı.
Kart aynı zamanda aylık harcamalara göre yüzde 0,5 oranında kripto para ödülü sunuyor. Kullanıcılar ödüllerini Bitcoin, Ethereum veya Aster cinsinden almayı tercih edebilecek; kazanımlar doğrudan Bitbank hesabına yatırılacak. İki şirket ileride daha geniş bir kripto para yelpazesi için destek sağlamayı değerlendiriyor.
JAPONYA'DA KRİPTO KART REKABETİ
Bitbank'ın hamlesi, Binance'ın Japonya pazarı için ocak ayında devreye aldığı "Binance Japan Card"ın ardından geldi. Binance'ın kartı kullanıcılara kart harcamalarından BNB ödülü kazandırıyor.