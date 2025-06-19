Binance'ten kripto para mirası için çığır açan sistem

Binance'ten kripto para mirası için çığır açan sistem
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Kripto borsası Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kripto platformlarının kullanıcıların ölümü durumunda dijital varlıklarını dağıtabilecekleri vasiyet fonksiyonu geliştirmesi gerektiğini açıkladı. Binance'ın yeni miras özelliği, her yıl milyarlarca dolarlık sahipsiz kalan kripto varlık sorununa çözüm getiriyor. Sistem, uzun hareketsizlik sonrası acil kişileri uyararak miras sürecini başlatıyor.

Kripto para dünyasının en önemli sorularından biri olan vasiyet meselesi, Binance'ın güncellemesiyle somut bir çözüme kavuştu. Changpeng Zhao'nun X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımı, sektörün uzun süredir ihmal ettiği bu kritik konuya odaklandı.

CZ Kripto Platformlarına Dijital Vasiyet Zorunluluğu Çağrısı Yaptı

Binance kurucusu CZ'nin "İnsanlar sonsuza kadar yaşayamaz" ifadesi, kripto sektörünün kaçınılmaz gerçeği gözler önüne serdi. Her platform için vasiyet fonksiyonu gerekliliğini vurguladı.

Binance'ın yeni özelliği, kullanıcıların uzun süreli hareketsizlik durumunda belirlenen acil durum kişisini bilgilendirir. Bu kişi daha sonra miras talebini başlatabilir.

2023'te Dubai merkezli avukat Irina Heaver, birçok ailenin sevdiklerinin ölümünden sonra varlıkları geri alamadığını söyledi. Heaver, çoğu kripto yatırımcısının 27 ile 42 yaş arasında olduğunu ve bu grubun yaşam sonu finansal düzenlemelerine öncelik verme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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