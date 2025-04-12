Binance kurucusundan dudak uçuklatan Bitcoin tahmini

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao, Bitcoin'in geleceğine dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Pakistan Kripto Konseyi'nin (PCC) CEO'su Bilal bin Saqib ile gerçekleştirdiği röportajda CZ, Bitcoin'in zamanla 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağını ifade ederken, bu yükselişte ülkelerin Bitcoin rezervi oluşturma yarışının önemli rol oynayacağını vurguladı.

CZ: Devletler Bitcoin Rezerv Yarışına Girecek

Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, Pakistan'da verdiği röportajda Bitcoin fiyatı hakkında cesur bir tahminde bulundu. CZ, kripto paralarla ilgili öngörülerini paylaşırken Bitcoin'in 1 milyon dolar seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti.

Röportajda CZ, bu yükselişin 2025 gibi yakın bir tarihte değil, uzun vadede gerçekleşmesinin daha olası olduğunu söyledi. Kripto para sektörünün hala gelişimin başlangıcında olduğunu hatırlatan Zhao, birçok kişinin iyi sonuçları anında görmek istediğini vurguladı.

Changpeng Zhao'nun önemle üzerinde durduğu bir diğer konu, hükümetlerin Bitcoin alımı oldu. CZ, ABD'nin Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak tanımasının ardından dünya genelindeki ülkelerin de benzer adımlar atacağına işaret etti. Zengin ülkelerin önce ve büyük miktarlarda Bitcoin satın alacağını belirten Zhao, bu ülkelerin erken adım atma avantajını kullanacağını söyledi.

Fiyatların yükselmesiyle birlikte geç kalan ülkelerin daha yüksek maliyetle ve daha az miktarda Bitcoin edinebileceğini ifade eden CZ, ülkeler arasında bir kripto para edinme yarışının başlayacağını öngördü. Bu durumun kripto para ekosistemi için olumlu olacağını da sözlerine ekledi.