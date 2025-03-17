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Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması

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Yapay zeka ajanlarıyla ilişkili kripto paralar son dönemde yüzde 61 değer kaybederken, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ajanların kendi token ihraç etmek yerine mevcut kriptolarla hizmet sunmalarını ve faydaya odaklanmalarını önerdi.

Yapay zeka alanındaki kripto paralar son üç ayda değerlerinin büyük kısmını kaybederken, sektör uzmanları bu projeler için yeni bir strateji öneriyor. Binance'in kurucusu CZ, her yapay zeka ajanının kendi tokenını çıkarması yerine faydaya odaklanması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bazı uzmanlar, 2025 yılında yapay zeka kripto projelerinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Yapay Zeka Kripto Projeleri Öne Çıkıyor

Kripto dünyasında yapay zeka ajanlarıyla ilişkili tokenlarda son dönemde dikkat çekici bir düşüş yaşanırken, uzmanlar bu ajanların kendi tokenlarını çıkarmak yerine fayda odaklı bir yaklaşım benimsemelerini öneriyor. CoinMarketCap verilerine göre, yapay zeka kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri geçtiğimiz ay yüzde 21'in üzerinde azalarak 27 milyar dolara geriledi.

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), 17 Mart tarihli X paylaşımında konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CZ, "Kripto yapay zeka için para birimi olsa da, her ajanın kendi tokenına ihtiyacı yoktur. Aracılar, bir hizmet sunmak için mevcut bir kriptoda ücret alabilirler" ifadelerini kullandı ve "Yalnızca ölçeğiniz varsa bir kripto para başlatın. Tokenlara değil, faydaya odaklanın." diye ekledi.

Uzmanların dikkat çektiği düşüş, yaklaşık üç ay önce başladı. Yapay zeka kripto paraları, 7 Aralık'tan bu yana 70,4 milyar dolarlık zirve değerinin yüzde 61'inden fazlasını kaybetmiş durumda. Konu hakkında açıklama yapan Pantera Capital ve Dragonfly gibi risk sermayesi şirketlerinin temsilcileri, yapay zeka ajanlarının geleceğinden umutlu olduklarını belirtseler de henüz bu alana yatırım yapmadıklarını ifade ettiler.

Yapay zeka ajanları, Blockchain ağında insan müdahalesi olmadan otonom işlemler gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bu konsept, özellikle Virtuals Protocol üzerinde görüntü oluşturma hizmeti arayan Luna adlı yapay zeka ajanının 16 Aralık'taki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Luna'nın bir başka yapay zeka ajanı olan STIX Protocol ile etkileşime geçerek görüntü oluşturması ve ardından 1,77 dolar değerinde VIRTUAL token ödemesi yapması, otonom yapay zeka ajanları arasındaki işlemlere örnek teşkil etti.

Son verilere göre geçtiğimiz ayın sonlarında Virtuals Protocol'ün gelirlerinde yüzde 97'lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, yapay zeka ajanlarına olan talebin bir ölçüde azaldığını gösteriyor.

Sektör uzmanları, önümüzdeki dönemde yapay zeka kripto para birimlerinin yükselişte olacağını öngörüyor. Bitget Wallet'ın işletme müdürü Alvin Kan, konu hakkında yaptığı açıklamada yapay zeka ajanları başlatma platformu ai16z ve merkezi olmayan ticaret protokolü Hyperliquid'in "2025'te büyümeye hazır olduğunu" belirtti. Kan ayrıca, "Yapay zeka odaklı yatırımlar, merkezi olmayan yapay zeka aracıları ve tokenize varlıklar gibi ortaya çıkan anlatılar, ek risklerle birlikte teknoloji odaklı bir değişime işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Pİ NETWORK listeleyin sayın Binance

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok zarar ettiniz çok. Artık eskisi gibi insanlar saldırmıyorlar da. Hatta işlem yapana 1000tl hediye verenleriniznbile var. Ve hatta lokma doldurmuşlardı 100bin dolar olunca. Yakindirnselaniz okunur. Trump Amerikanın elindeki Bitcoinleri satsın. Bakalım ne olacak. O bir kaç zeki ülke var insanlara maaş ödemesini yapıyor. Bekleyip görelim. Hele hele ülkem de. Her yerde reklamınız var. Al sat ücretsiz ise o kadar reklam ve personel , bina kiraları filan nasıl ödeniyor. Belki de işlem bile havada

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