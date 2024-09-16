Binance kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıkmaya hazırlanıyor: İşte CZ'nin hapis cezasının sona ereceği tarih

Kripto para dünyasının en etkili isimlerinden Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), özgürlüğüne kavuşmaya hazırlanıyor. ABD Federal Hapishaneler Bürosu, CZ'nin 29 Eylül 2024 tarihinde serbest bırakılacağını açıkladı.

CZ'nin Hapis Cezası Sona Eriyor

Kripto para borsası devi Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, nam-ı diğer CZ, yakında özgürlüğüne kavuşuyor. ABD Federal Hapishaneler Bürosu, merakla beklenen tahliye tarihini açıkladı.

Geçen yıl ABD'de görülen davada kara para aklama ve ruhsatsız borsa işletme suçlamalarını kabul eden CZ, 4,3 milyar dolarlık rekor bir cezayı ödemeyi kabul etmiş ve Binance'deki CEO koltuğunu bırakmıştı. 2023'ün Kasım ayında suçunu itiraf eden Zhao, bu yılın Nisan ayında dört aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk başta 30 Ağustos 2024 olarak belirlenen tahliye tarihi, beklenmedik bir şekilde 29 Eylül 2024'e ertelendi. Bu gecikmenin nedeni tam olarak açıklanmasa da CZ'nin cezaevi yaşantısı ve Federal Time Credit programındaki olası aksaklıklar göz önünde bulunduruluyor. Söz konusu program, mahkûmların örnek davranışlar sergilemeleri ve çeşitli iyileştirme programlarına katılmaları halinde ceza indiriminden yararlanmalarını öngörüyor.

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği bu gelişmenin ayrıntıları henüz netlik kazanmamış olsa da sektör CZ'nin tahliyesine odaklanmış durumda.