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Binance eski CEO'su Changpeng Zhao hakkında önemli gelişme! Changpeng Zhao hapis cezası uzadı mı?

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Binance kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) hapis cezası beklenmedik bir şekilde uzatıldı. ABD Federal Hapishaneler Bürosu, Zhao'nun tahliye tarihini bir ay erteledi. Bu gelişme sektörde büyük yankı bularak CZ'nin cezasının uzatılma sebeplerin sorgulanmasına neden oldu.

Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao'nun (CZ) hapisten çıkış tarihi beklenmedik bir şekilde ertelendi. ABD Federal Hapishaneler Bürosu'nun kayıtlarına göre, dört aylık hapis cezasını çekmekte olan CZ'nin tahliye tarihi 30 Ağustos'tan 29 Eylül 2024'e ötelendi.

CZ'nin Hapis Cezası Uzatıldı: Binance Krizinde Son Durum

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao'nun (CZ) hapisten çıkış tarihi beklenmedik bir şekilde ertelendi. Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın kurucusu olan CZ, geçtiğimiz yıl ABD'de kara para aklama ve lisanssız borsa işletme suçlamalarını kabul etmişti.

Kasım 2023'te suçunu itiraf eden CZ, aynı zamanda Binance adına 4,3 milyar dolarlık cezayı kabul etmiş ve şirketteki görevinden istifa etmişti. 30 Nisan 2024'te dört aylık hapis cezasına çarptırılan Zhao'nun 30 Ağustos'ta serbest kalması bekleniyordu.

Binance eski CEO'su Changpeng Zhao hakkında önemli gelişme! Changpeng Zhao hapis cezası uzadı mı?

Yaşanan son gelişmeler, CZ'nin hapisten çıkış tarihinin ertelendiğini gösteriyor. ABD Federal Hapishaneler Bürosu'nun (BOP) kayıtlarına göre Zhao'nun tahliye tarihi 29 Eylül 2024 olarak güncellendi. Bu beklenmedik gelişme, kripto para camiasında endişe ve tartışmalara yol açtı.

Tahliye tarihinin ertelenmesinin ardında yatan nedenler arasında CZ'nin hapishanedeki tutumu ve Federal Time Credit programında yaşanan aksaklıklar bulunuyor olabilir. Bu program, mahkûmların iyi hal göstermeleri ve belirli programlara katılmaları durumunda ceza indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da CZ'nin bu programa katılımında yaşanan sorunlar, hapiste kalış süresinin uzamasına neden olmuş olabilir.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründe önemli bir yere sahip olan CZ'nin ABD'deki hukuki sorunlarının devam ettiğini gösteriyor. Binance ve CZ'nin geleceğine dair çeşitli tahminler yapılırken, sektördeki yasal düzenlemelerin ve uyum konularının önemi bir kez daha gündeme geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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