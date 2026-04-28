Aven'den Bitcoin teminatlı kredi kartı

Mevcut Bitcoin teminatlı kredi ürünleri genellikle yüzde 10 ve üzerinde yıllık faiz oranı ile en fazla 12 ay vade sunuyor. Aven'ın Nisan 2026 tarihli sektör analizine göre bu koşullar önde gelen Bitcoin teminatlı kredi sağlayıcıları arasında yaygın standart olmaya devam ediyor.

YÜZDE 2 NAKİT İADE VE SIFIR YILLIK ÜCRET

Kullanıcılar Bitcoin teminatlarını kripto saklama sağlayıcısı BitGo'da tutacak. Kart, Washington eyaletinde lisanslı Coastal Community Bank tarafından çıkarılacak. Yıllık ücret veya başlangıç ücreti bulunmuyor; satın alımlarda sınırsız yüzde 2 nakit iade sağlanıyor.

2019'da kurulan Aven, varlık teminatlı kredi kartlarına odaklanmış bir "makine bankacılığı" platformu işletiyor. Şirket, geleneksel kredi puanı veya teminatsız borç yerine hisse senedi, ev öz sermayesi ve artık Bitcoin gibi mevcut varlıkları teminat göstererek faiz oranlarını yüzde 50'ye kadar düşürmeyi hedefliyor. Kuruluşundan bu yana kullanıcılarının 300 milyon dolar faiz tasarrufu sağladığını açıklayan şirket, bu karta da aynı modeli uyguluyor.