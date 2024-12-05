Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

ABD'den kripto para borsalarına ağır fatura

ABD'den kripto para borsalarına ağır fatura
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2024 mali yılında kripto para sektöründeki yaptırımlardan rekor seviyede tazminat elde etti. Kurum, başta FTX olmak üzere büyük kripto para borsalarına yönelik denetimlerden toplam 17,1 milyar dolar topladı. Bu rakamın 14,5 milyar doları haksız kazanç iadesi ve tazminattan oluşuyor.

CFTC'nin kripto para sektörüne yönelik denetimleri, özellikle FTX ve Binance gibi büyük borsalara odaklandı. FTX davasında 12,7 milyar dolarlık rekor tazminat ve haksız kazanç iadesi kararlaştırıldı. Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'ya yönelik davada ise toplam 2,85 milyar dolar para cezası uygulandı.

Binance ve FTX Davaları Milyarlarca Dolar Getirdi

CFTC'nin FTX davasındaki başarısı, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Sam Bankman-Fried'ın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanan davada, kurum 8,7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar haksız kazanç iadesi kararı aldı.

CFTC Başkanı Rostin Behnam, yeni teknolojilerin piyasaları yeniden şekillendirdiği bu dönemde denetim görevlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Kurum ayrıca Voyager'ın eski CEO'su Stephen Ehrlich ve Seneca Ventures'a yönelik davalarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

FTX davasının diğer sanıkları arasında yer alan Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh hakkındaki hukuki süreçler devam ediyor. CFTC, Binance davasında Changpeng Zhao'dan 150 milyon dolar ve şirketten 1,35 milyar dolar para cezası tahsil etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
img

Bakan Şimşek'ten gençlere yatırım tavsiyesi! 5 yılda kazanacakları parayı açıkladı
img

Faiz kararına dair ilk sinyal geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.