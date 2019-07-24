Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı

2020 yılındaki ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmasıyla dikkatleri çeken McAfee virüs programı kurucusu, siber güvenlik uzmanı ve kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden John McAfee, cinayet suçlamasıyla Guatemala'da gözaltına alındı.

Orta Amerika ülkesi Beliz'de 2012 yılında cinayete kurban giden komşusunun ölümünde parmağı olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkarılan McAfee virüs programı kurucusu, siber güvenlik uzmanı ve kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden 67 yaşındaki John McAfee, Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya yasadışı yollar ile giriş yaparken polis tarafından gözaltına alındı. Guatemala polisi tarafından ifadesi alınan John McAfee'nin, cinayetin yaşandığı Belize'deki yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

ABD SEÇİMLERİNE KATILACAKTI

Firari olmasına rağmen 2020 yılında ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimine adaylığını koyan John McAfee'nin, 20 yaşındaki kız arkadaşı da geçtiğimiz günlerde Guatemala'da ülke polisi ve interpol tarafından kaldığı bir uluslarası otelde yakalanmıştı.

John McAfee, yakalanmadan bir süre önce kız arkadaşıyla silahlı poz vermişti.

KAMPANYA YÖNETİCİSİ, SAKLANAN BİLGİLERİ YAYINLAMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

McAfee'nin yakalandığının açıklanmasından bir süre önce ise McAfee'nin, Twitter hesabını yöneten kampanya yöneticisi Rob Benedicto Pacifica,McAfee'nin '' Özgürlük botu '' adını verdiği botunda yakalandığını açıklamış, kendisinden haber alınaması durumunda dünya genelinde McAfee tarafından saklanan bilgilerin yayınlanacağı tehdidinde bulunmuştu.

McAfee'nin yakalanmasının ardından ise kampanya yetkilisi Loggia-Ramirez, McAfee'nin salıverilmesi için kamuoyu oluşturmak amacıyla sosyal medyada #FreeMcAfee kampanyası başlattı.