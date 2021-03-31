Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyip kripto para borsasına girdi ve kısa sürede ana parası değerlendi. Tüm parayı çekmek istediğinde ise aracı şirket tarafından dolandırıldığını anladı. Talihsiz borsacı bu şekilde 3 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parasını kaybederken, aracı şirketten hemen şikayetçi oldu.

Son dönemlerin en cazibeli yatırım alternatifi olarak görülen kripto para piyasası, bu sefer güldürmedi. Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyip, büyük hayallerle girdiği kripto para işinden, aracı şirket tarafından dolandırılması sonucu 3 milyon 300 bin lira zararla çıktı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

CNN Türk muhabirine konuşan genç adam, aracı firma ile kripto para aldığını ve parası değerlenince çekmek istediğini söyledi. Parasını çekmek istediğinde ise dolandırıldığını anlayan Tayyip, "İnternet araştırması sonucunda bu şirketi buldum. 220 bin lira ana para yatırdım, buna karşılık kripto para aldım. Param 3 milyon 300 bin lira kadar değerlendiğinde ise hepsini çekmek istedim. Ancak havale emrini verdiğimde sanal cüzdanım boşaltıldı. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Soluğu adliyede alan Andullatif Tayyip, şirketten şikayetçi oldu. Bu örnekten yola çıkan uzmanlar, kripto para işine girmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyarmayı ihmal etmedi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı

İlgili Haberler

WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği
WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:04:17. #1.15#
title