Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı

Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyip kripto para borsasına girdi ve kısa sürede ana parası değerlendi. Tüm parayı çekmek istediğinde ise aracı şirket tarafından dolandırıldığını anladı. Talihsiz borsacı bu şekilde 3 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parasını kaybederken, aracı şirketten hemen şikayetçi oldu.

Son dönemlerin en cazibeli yatırım alternatifi olarak görülen kripto para piyasası, bu sefer güldürmedi. Hindistan asıllı Türk vatandaşı Andullatif Tayyip, büyük hayallerle girdiği kripto para işinden, aracı şirket tarafından dolandırılması sonucu 3 milyon 300 bin lira zararla çıktı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

CNN Türk muhabirine konuşan genç adam, aracı firma ile kripto para aldığını ve parası değerlenince çekmek istediğini söyledi. Parasını çekmek istediğinde ise dolandırıldığını anlayan Tayyip, "İnternet araştırması sonucunda bu şirketi buldum. 220 bin lira ana para yatırdım, buna karşılık kripto para aldım. Param 3 milyon 300 bin lira kadar değerlendiğinde ise hepsini çekmek istedim. Ancak havale emrini verdiğimde sanal cüzdanım boşaltıldı. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Soluğu adliyede alan Andullatif Tayyip, şirketten şikayetçi oldu. Bu örnekten yola çıkan uzmanlar, kripto para işine girmek isteyenleri dolandırıcılara karşı uyarmayı ihmal etmedi.