Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos yolu üzerindeki bir kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos yolu üzerindeki bir kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Assos yolu üzerindeki bir kampta, uzmanların zararsız olduğunu belirttiği Gergedan böceği görüldü. Kamptaki görevlilerin dikkatini çeken Gergedan böceği, sonrasında tatil yapanların da ilgi odağı haline geldi. Tatilciler, Gergedan böceğini ellerine alarak, dikkatlice incelediler ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. İstanbul'dan ailesiyle birlikte kampa tatil yapmaya gelen Emre Sosyal, "Zararsız bir canlı olduğunu biliyorum. Canlısını ilk kez görüyorum. Daha önce internette fotoğraflarını görmüştüm ve bu böceğin 90 bin dolara satıldığı yazıyordu" dedi. Biga ilçesinden hafta sonu tatili için kampa gelen Birkan Emir, ilk defa gördüğü ve çok farklı bulduğu Gergedan böceğinin ailece fotoğraflarını ve videosunu çektiklerini söyledi. Eşi Neşe Emir ise, "Boynuzu çok dikkatimizi çekti. Nadir bulunan bir böcekmiş. İlk gördüğümde korktum, ancak artık korkmuyorum. Çok sevimli" diye konuştu.DOĞANIN ÇÖPÇÜSÜVücut oranlarına göre değerlendirildiğinde, dünyanın en güçlü hayvanı olarak gösterilen Gergedan böceğinin, kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği ifade ediliyor. İnternette yer alan bazı

İstanbul'dan ailesiyle birlikte kampa tatil yapmaya gelen Emre Sosyal, "Zararsız bir canlı olduğunu biliyorum. Canlısını ilk kez görüyorum. Daha önce internette fotoğraflarını görmüştüm ve bu böceğin 90 bin dolara satıldığı yazıyordu" dedi. Biga ilçesinden hafta sonu tatili için kampa gelen Birkan Emir, ilk defa gördüğü ve çok farklı bulduğu Gergedan böceğinin ailece fotoğraflarını ve videosunu çektiklerini söyledi. Eşi Neşe Emir ise, "Boynuzu çok dikkatimizi çekti. Nadir bulunan bir böcekmiş. İlk gördüğümde korktum, ancak artık korkmuyorum. Çok sevimli" diye konuştu.DOĞANIN ÇÖPÇÜSÜVücut oranlarına göre değerlendirildiğinde, dünyanın en güçlü hayvanı olarak gösterilen Gergedan böceğinin, kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği ifade ediliyor. İnternette yer alan bazı haberler de Gergedan böceğinin 90 bin dolar fiyatla satılan ender bir tür olduğu yazılsa da bunun asılsız olduğunu ifade eden uzmanlar, sıklıkla görülebilen bu böceğin doğanın çöpçüsü olarak bilinen bir tür olduğunu belirtiyor. Kaynak: DHA