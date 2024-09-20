Yapay zeka projelerine GPU desteği artıyor

Kripto para dünyasının önde gelen iki şirketi, teknoloji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım attı. Aethir ve Filecoin, merkeziyetsiz altyapı çözümleriyle GPU kaynaklarını optimize etmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, hesaplama gücü ve veri depolama alanında yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zeka Projeleri Hız Kazanıyor

Yapay zeka ve Web3 teknolojilerinin hızla gelişmesiyle artan hesaplama gücü ihtiyacı, GPU kıtlığına neden yol açıyor. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Aethir ile Filecoin Foundation arasında önemli bir iş birliği imzalandı.

Aethir'in Baş Strateji Sorumlusu ve kurucu ortağı Mark Rydon, FIL Singapore etkinliğinde yaptığı açıklamada, geleneksel sistemlerin artan hesaplama ve depolama taleplerine ayak uyduramadığını belirtti. Rydon "Filecoin'in merkeziyetsiz depolama altyapısı, Aethir'in dağıtık GPU bulut altyapısını tamamlayarak, büyük miktardaki verinin güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bu, sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir iş birliğidir." dedi.

Aethir'in 43.000'den fazla GPU'dan oluşan ağı, Nvidia H100'ler de dahil olmak üzere, artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu ortaklık, özellikle yapay zeka ve Web3 alanlarında merkeziyetsiz altyapı ihtiyacını karşılamak için tasarlandı.

Merkeziyetsiz GPU bulut bilişimin karşılaştığı en büyük zorlukların başında, GPU'ların küresel çapta yetersizliği ve verimsiz kullanımı geliyor. Rydon "Bir diğer önemli konu ise hesaplama gücü ve veri depolamanın dengeli ve merkeziyetsiz kalmasını sağlamak. Bu, merkezi hata noktalarından kaçınmak için kritik öneme sahip." açıklamasında bulundu.

Bu zorlukları aşmak için ortaklık, yapay zeka destekli veri güvenliğine odaklanıyor. Filecoin'in ağında depolanan TensorOpera Fox-1 gibi düğüm odaklı veriler kullanılarak, AI ve veri güvenliği alanında önemli adımlar atılıyor.

Aethir, Haziran ayında Ethereum ana ağında merkeziyetsiz bulut bilişim ağını başlatarak, atıl durumdaki GPU kaynaklarının GPU servisi çözümleri ağına katkıda bulunmasını sağladı. Bu hamle, yüksek kaliteli işletmelerin kaynaklarını paylaşmasına ve mevcut GPU arzına erişimi artırmasına olanak tanıdı.

Bu ortaklık sayesinde geliştiriciler ve işletmeler, yapay zeka modellerinin eğitimi veya dijital içeriklerin büyük ölçekte işlenmesi için Aethir'in sağlayıcı ağından hesaplama kaynaklarını temin edebilecek. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin altyapısını güçlendirirken, yapay zeka ve Web3 projelerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak.