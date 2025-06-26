Kripto Kemal: "Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık"

Kripto Kemal: 'Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Blockchain Haftası, Web3 dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturdu. Etkinlikte konuşan kripto yayıncısı Kripto Kemal, Ninja Squad topluluğunun kullanıcılarına eğitim, analiz ve sosyal ağ desteği sunduğunu belirtti. "Amacımız para vaadi değil, bilgi ve tecrübe kazandırmak" dedi.

Kripto para ve Web3 teknolojilerinin giderek daha fazla hayatımıza entegre olduğu bir dönemde, İstanbul Blockchain Haftası (IBW) bu alanların gelişimine ışık tutan prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kıtaları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un kalbinde düzenlenen IBW, sadece bir yıllık zirve olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital ekonomi vizyonunu da temsil ediyor.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, hükümet desteğiyle bu alanda önemli adımlar atıyor. IBW, sektördeki kuruculardan büyük şirketlerin yöneticilerine ve yeni projelerin geliştiricilerine kadar birçok önemli ismi aynı çatı altında topluyor. Fikir alışverişleri, paneller, atölyeler ve iş birliği fırsatlarıyla IBW, Web3'ün geleceğini İstanbul'da şekillendiriyor.

Kripto Kemal: 'Ninja Squad, Kriptoda Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Açık'

NİNJA SQUAD: TOPLULUKTAN GÜCE, KRİPTO KÜLTÜRÜNDE BİR YOLCULUK

Etkinlik kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan kripto yayıncısı Kripto Kemal, beşinci yılına giren Ninja Squad topluluğunun geldiği noktayı anlattı. Kripto ve finansal piyasalarda bireylerin kendilerini geliştirebileceği bir platform olan Ninja Squad, kullanıcılarına analizler, eğitim içerikleri ve teknik araçlar sunarak kapsamlı bir gelişim alanı vadediyor.

Kripto Kemal, topluluğun sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda sosyal bir ağ sunduğunu vurguladı: "Hiçbir şey bilmeyen biri bile bizim topluluğumuzda kendini geliştirip arkadaşlıklar kurabilir, deneyim kazanabilir. Amacımız kullanıcıya A'dan Z'ye destek sağlamak." Ekibin hazırladığı yazılımlarla kullanıcıların daha iyi veri okuyabilmesinin de sağlandığını belirten Kemal, topluluk temelli öğrenmenin gücüne dikkat çekti.

"PARA KAZANMA VAADİ DEĞİL, BİLGİYE ERİŞİM ÖNCELİĞİMİZ"

Kripto Kemal, piyasaya yeni giren kullanıcılar için bilgi karmaşasının büyük bir sorun olduğunu belirtti ve Ninja Squad'ın bu karmaşayı ortadan kaldırmak için profesyonel bir yapı sunduğunu ifade etti. "Biz kimseye para kazanacaksınız diye bir vaatle yola çıkmıyoruz" diyen Kemal, hedeflerinin kullanıcıyı bilgiyle donatmak, haberlere hızlı ulaşmasını sağlamak ve kendi yatırımlarını bilinçli şekilde yapmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Piyasanın gelişimine paralel olarak üzerinde çalıştıkları yeni ürünleri de yakında hayata geçireceklerini belirten Kemal, "Topluluğumuzu mutlu edecek yenilikler yolda" dedi. Deneyim kazanmanın zamanla ve doğru kaynaklarla mümkün olduğunu vurgulayan yayıncı, Ninja Squad'ın bu anlamda her seviyeden kullanıcıya açık, güçlü bir destek sistemi sunduğunun altını çizdi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif

Türkiye'de kalabilir! Osayi Samuel'e yeni teklif
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.