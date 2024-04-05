JPMorgan, Spot Ether ETF Onayı Hakkında Açıklama Yaptı

JPMorgan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Mayıs ayına kadar spot Ethereum borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylama ihtimalinin yüzde 50 olduğunu savunuyor.

SEC'ten Mayıs'ta Spot Ether ETF Onayı Gelebilir

JPMorgan, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Mayıs ayına kadar spot Ethereum (ETH) borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylama ihtimalinin yarı yarıya olduğunu savunuyor. Şirketin genel müdürü ve küresel piyasa stratejisti olan Nikolaos Panigirtzoglou yaptığı açıklamada, Mayıs ayında bir onay çıkmazsa, dava sürecinin başlayabileceğini ve SEC'in muhtemelen kaybedeceğini öne sürdü.

Panigirtzoglou, Ethereum Vakfı'nın SEC tarafından soruşturulduğu ve ETH'nin menkul kıymet olarak sınıflandırılması yönünde çalışmalar yapıldığına dair raporlara rağmen bu olasılığı hala yüzde 50 olarak değerlendiriyor. Panigirtzoglou ve ekibinin bu hafta yayınladığı bir raporda, Ethereum'un merkezileşme endişelerinin azalması sayesinde ETH'nin menkul kıymet olarak sınıflandırılmaktan kaçınma ihtimalinin arttığını belirttiler.

Buna karşın, pek çok analist Mayıs ayına kadar SEC'in spot Ether ETF'lerini onaylama ihtimaline dair iyimserliklerini düşürdü. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Ocak ayında yüzde 70 olan bu ihtimalin yüzde 25'e düştüğünü ifade etti.

Son olarak SEC, Fidelity, Grayscale ve Bitwise dahil olmak üzere birkaç spot ETH ETF başvurusu hakkında kamuoyunun yorumlarını bekliyor. Bu yorumların ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.