ABD Adalet Bakanlığı, Binance Kurucusu Zhao için 36 Ay Hapis Talep Ediyor

ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance'in kurucusu Changpeng Zhao hakkında üç yıl hapis cezası talep ettiği açıklandı. Bu karar, Zhao'nun ABD yasalarına yönelik bilinçli ihlalleri ve kripto para borsası Binance üzerinden yürüttüğü iddia edilen yasadışı faaliyetler nedeniyle geldi.

ABD Yargısından Kripto Para Devine Darbe

ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao hakkında 36 aylık hapis cezası talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Salı günü mahkemeye sunduğu bir dilekçeyle, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski Ceo'su Changpeng Zhao için üç yıl süreyle hapis cezası istendi. Adalet Bakanlığı, Zhao'nun bilinçli bir şekilde ABD yasalarını ihlal ettiğini ve bu ihlallerin rastlantısal olmadığını vurguladı. Bakanlık, Zhao'nun ABD yasalarını çiğnemenin, şirketini büyütmenin ve finansal kazanç sağlamanın bir yol olarak gördüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, mahkemenin Zhao için önerdiği 36 aylık hapis cezasını onaylamasını talep etmektedir." ifadelerine yer verildi. Zhao, geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de kara para aklama ve yaptırım ihlalleri suçlamalarından dolayı suçlu bulunmuş ve 50 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etmişti. Zhao, Ceo'luk görevinden ayrılarak şirket yönetimini bırakmıştı. Binance ise tarihin en büyük kurumsal anlaşmalarından biri olarak kabul edilen 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşma bedelini kabul etmişti.

Zhao'nun cezasının 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Öte yandan, eski CEO 175 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kefaletle serbestlik şartlarını sürdürüyor. Daha önce bir yargıç, Zhao'nun Dubai'ye seyahat etme talebini reddetmişti. Son olarak Binance, Zhao'nun ayrılmasının ardından yeni CEO olarak Richard Teng'i göreve getirdi.