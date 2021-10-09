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Son Dakika | Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretimine 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Şanlıurfa'da, yasa dışı kripto para üretimine 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri
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