Rekor sonrası Bitcoin'de sert düşüş

73 bin 750 dolarlık rekor seviyeyi gören Bitcoin'de sert bir düşüş yaşandı. Saat 15.30'da 67 bin 750 dolara gerileyen Bitcoin şu sıralar 68 bin 200 dolar seviyesinden satılıyor.

Bitcoin'deki düşüş sonrası kripto para piyasasının toplam değerinde son 24 saatte ortalama 2 buçuk trilyon dolarlık bir gerileme kaydedildi.

NİSAN AYINDA YARILANMA GERÇEKLEŞECEK

Nisan ayında yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma sürecini bekleyen Bitcoin yatırımcıları, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yapılan yatırımların da Bitcoin'in değerindeki artışı desteklemesi bekleniyor.

Bitcoin'den sonra değeri en 2'ci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte değer kaybederek 3 bin 692 dolar seviyesine geriledi.