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Paribu, Aksama Nedeniyle Bugün Komisyon Almayacak

Paribu, Aksama Nedeniyle Bugün Komisyon Almayacak
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Kripto varlık işlem platformu Paribu, 3 Mart'taki alım satım aksaklığı nedeniyle 4 Mart'ta yapılan alım satımlardan komisyon almayacağını açıkladı.

Teknoloji şirketi ve kripto varlık işlem platformu Paribu, dünkü alım satımdaki 10 saatlik aksama için müşterilerinden bugün alım satım komisyonu almadığını duyurdu.

Paribu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Mart tarihinde yaşanan alım satım işlemlerindeki 10 saatlik aksaklıktan dolayı bugün yapılanacak alım satım işlemlerinden komisyon almayacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Mart 2025'te, sadece alım satım işlemlerini etkileyen teknik bir aksaklık yaşadık. Bu aksaklık nedeniyle son derece üzgünüz. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için gönülden teşekkür ederiz.

Yaşanan olumsuz deneyimi biraz olsun telafi edebilmek için 4 Mart 2025 günü kullanıcılarımızın tüm alım satım işlemlerini komisyonsuz olarak gerçekleştirebileceğini bildirmek isteriz.

Bu zor süreçte bize duyduğunuz güveni görmek çok değerli.

Şu an itibarıyla aksaklığın tamamen çözüldüğü haberini vermek isteriz." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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