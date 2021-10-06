ABD'den gelen haberle uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı - Haberler Ekonomi
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ABD'den gelen haberle uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını belirtmesiyle Bitcoin adeta uçuşa geçti. 50 bin dolar sınırını aşan kripro para birimi, yüzde 8'den fazla değer kazanarak 54 bin dolara yükseldi.

Kripto para borsasında yükseliş devam ediyor. Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yüzde 8'den fazla değer kazancıyla 55 bin dolara dayandı.

ABD'DEN GELEN AÇIKLAMA ETKİLİ OLDU

Yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını belirtmesi etkili oldu.

DİĞER COİNLERDEKİ DURUM

Bitcoin 54.400 doların üzerinde seyrederken, ethereum da 3 bin 500 doların üzerinde dalgalanıyor. Alt coinlerde ise yükseliş şuan için çok fazla etkili olmazken; ripple 1.07 dolar, ADA 2,21 dolardan işlem görüyor. Diğer alt coinlerde ise; litecoin 180 dolar, SOL 160 dolar civarında seyrediyor.

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ABD'den gelen haberle uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
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Haber: ABD'den gelen haberle uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı - Haberler Ekonomi
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