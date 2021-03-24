Chiliz NBA anlaşması ne zaman? CHZ coin NBA anlaşması hakkında detaylar...

Chiliz NBA anlaşması ne zaman sorusu kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasının önemli kripto para birimidir. Pek çok spor kulübüyle anlaşan CHZ, NBA için de yapacağı iddiası ortaya atıldı. Peki, Chiliz NBA anlaşması ne zaman? CHZ coin NBA anlaşması hakkında detaylar...