Chiliz NBA anlaşması ne zaman? CHZ coin NBA anlaşması hakkında detaylar...
24.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:14
Chiliz NBA anlaşması ne zaman sorusu kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasının önemli kripto para birimidir. Pek çok spor kulübüyle anlaşan CHZ, NBA için de yapacağı iddiası ortaya atıldı. Peki, Chiliz NBA anlaşması ne zaman? CHZ coin NBA anlaşması hakkında detaylar...
Chiliz NBA anlaşması hakkında bir çok iddia ortaya atılmakta ama henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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