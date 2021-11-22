Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı - Haberler
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Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Haberler | Güncel

Uzun boynuzlu böceklerin üretim alanı Uzun boynuzlu böceklerden detaylar Kolombiyalı ihracatçı German Viasus ile yapılan röportaj Böcek üretim çiftliğinden görüntüler Japon çocuklar için popüler bir evcil hayvan olan uzun boynuzlu böceklerin Kolombiyalı ihracatçısı German Viasus,...

Uzun boynuzlu böceklerin üretim alanı

Uzun boynuzlu böceklerden detaylar

Kolombiyalı ihracatçı German Viasus ile yapılan röportaj

Böcek üretim çiftliğinden görüntüler

Japon çocuklar için popüler bir evcil hayvan olan uzun boynuzlu böceklerin Kolombiyalı ihracatçısı German Viasus, uluslararası satışlarda yüksek komisyonlardan kaçınmak için Tierra Viva şirketini kurarak kendi kripto para birimini yarattı. Kolombiya'nın Tunja kentinde, başlangıçta hisselerinin satılması için kurulan şirket şu an "çevre dostu" enerji üreterek ormanlaştırma işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor.

Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı

Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı

Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı

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AA / Ernesto Che Mercado Jones - Son Dakika Haberleri

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